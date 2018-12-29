Обнинская собака без лап стала звездой интернета

Летом 2018 года в одной из деревень под Обнинском нашли безлапого пса.

- Он уже не молод, но и не так стар. Лет 10 жил с хозяином, всё было хорошо. Потом хозяина не стало. Дом опустел. Пёс остался один... Однажды зимой он примерз всеми четырьмя лапами. Что он чувствовал тогда, известно только ему. Но итог был страшный - он откусил себе все четыре лапы, - сообщала волонтёрская организация «Новый ковчег».

История потрясла любителей животных, они собрали деньги на лечение собаки, нашли для животного передержку. Собаку назвали Буч.

- Буч отъелся, набрался силенок. И вы не поверите - он больше не ползает. Начал даже бегать! На культях наросли мозоли, и они взяли на себя функцию стопы. Вот как бывает, настолько сильна воля к жизни, что безногий пес научился ходить! – восхищались зоозащитники.

История безлапой собаки облетела весь мир. В итоге семья из США захотела забрать животное к себе. Будущая хозяйка даже несколько недель жила в Калужской области, чтобы наладить контакт с питомцем. Сейчас животное живёт в США, он стал любимцем семьи.

- Как же все-таки повезло нашему мальчишке. В какую поистине изумительную семью он попал.

Пёс не любит сидеть один, и хозяева на время своей работы приглашают к нему няню, дабы он не тосковал в одиночестве, - отмечают волонтёры.

Кроме того, Буч стал звездой интернета. Небольшой ролик о нём пользуется популярностью.