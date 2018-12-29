Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Суббота, 29 декабря
$ 69.52 0.65
79.66 1.27
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Ура, каникулы! Что с ними делать?

29.12.2018 21:30 0 117 Оксана КОЛОСОВА
Ура, каникулы! Что с ними делать?

Психолог Мария ЩУРОВА рассказала нам, как грамотно распланировать предстоящие новогодние выходные и почему это важно.

  Сначала обязательно высплюсь! Посмотрю любимый сериал! Потом прочитаю ту новую книгу, до которой руки уже второй месяц не доходят. И непременно встречусь с друзьями... Примерно так может выглядеть список наших предновогодних желаний. Но часто бывает, что через неделю, когда праздники заканчиваются, мы  оглядываемся назад и с сожалением констатируем: большая часть каникул прошла зря. И так практически каждый год. Но возможность выйти из замкнутого круга есть.

Новогодняя шпаргалка

— На мой взгляд, планировать выходные, тем более такие продолжительные, нужно, — считает Мария Щурова. — Возможно, первые день-два кто-то радуется возможности побыть дома, полежать на диване, глядя в телевизор. Но, как показывает практика, лежание на диване в течение 10 дней так же неполезно, как и вкалывать 24 часа в сутки, и уже на третий день становится тошно и от телевизора, и от еды, и от дивана. И если вы заранее ничего для  себя не придумали, то это состояние апатии усугубляется: вроде бы и можно что-то сделать, и время есть, и деньги, но после 3 дней «интенсивного» лежания перед телевизором желания что-то делать становится меньше.

Первый, самый простой способ помочь себе — продумать заранее и написать список того, что хотелось бы сделать в праздники, куда сходить, с кем встретиться. Кстати, этот способ хорош не только при планировании выходных или праздников, но и в будни. Например, мне он помогает систематизировать мой день. Дело в том, что удержать в голове массу мелких задач бывает сложно, наш мозг тратит на это много энергии. Фиксируя свои планы на бумаге, мы тем самым помогаем ему, разгружая от лишней информации.

Спросить себя

— Второй вариант планирования выходных — самоинтервьюирование. Спросите у себя: а чего я хочу от этих праздников? Что я хочу получить на выходе? Как  я могу это получить? Какие ресурсы и возможности у меня для этого есть? Это тоже определённый план, который зависит от наших потребностей. Ведь мы все очень разные, живём в разных ритмах. Например, если вы в течение года ведёте активный ­образ жизни, то, возможно, длинные каникулы вам захочется провести дома, отключившись от всего мира. А кому-то, может быть, нужно оставаться таким же активным, но немного в другом направлении.

Искусство баланса

— Важно уметь распланировать в праздники своё время: то, которое я провожу с семьёй, детьми, супругом/супругой, и то, которое я могу потратить лично на себя. Для этого есть смысл собраться перед каникулами всем вместе и поинтересоваться, кто чего хочет. Этот метод называется «Семейные собрания», его придумала психолог Вирджиния Сатир.

Естественно, у папы будет свой «праздничный» список, у мамы и у детей — свой. Искусство баланса заключается в том, чтобы смоделировать эти запросы так, чтобы планы каждого на совместное время были отрегулированы. Потому что, если мама утром хочет идти кататься на горку, а папа с вечера решил, что будет отдыхать, но никому об этом не сказал, это  может стать причиной конфликта.

Мы, например, сейчас как раз занимаемся таким планированием. Я знаю, как хотели бы провести праздники дети, какие примерно планы у мужа, знаю, чего хочется мне, и мы это обсуждаем.

Очень важно оставлять для себя время тишины, когда восстанавливаются наши ресурсы, и это касается не только праздников. Часто мы лишаем себя такой возможности. Хотя женщине порой достаточно раз в неделю выбраться часа на два в кафе, чтобы спокойно выпить кофе, почитать книгу и потом чувствовать себя отлично.

Праздник для галочки

— Мне кажется, есть две крайности, которые касаются праздников. Первая, о которой мы уже говорили, когда человек все каникулы лежит на диване, ест, пьёт и смотрит телевизор. Вторая — когда мы каждый день ходим в гости, на утренники и концерты. Это ведь тоже неполезно?

— Когда эмоций слишком много, они действуют на нас возбуждающе. Довольно сложно находиться в состоянии перевозбуждения постоянно. Особенно это касается детей. Нужно понимать, что любое эмоционально насыщенное событие — напряжение для психики ребёнка, и у него должно быть достаточно времени, чтобы обработать внутри себя полученную информацию. Спросите себя, кому нужен вагон впечатлений, ребёнку или вам самой, чтобы потом поставить галочку: вот мы месяц никуда не ходили, зато теперь за 2 дня выполним план на полгода вперёд.

Нужны ли нам длинные каникулы

— Для врачей, сотрудников правоохранительных органов праздники, особенно такие продолжительные, всегда очень напряжённый период. Они их не любят и считают, что длинные каникулы не нужны. Дискуссии по этому поводу ведутся не первый год. Какова  всё-таки разумная продолжительность выходных?

— Лично для меня 10 дней — это очень много. В нашей стране ещё не сформирована культура праздника. Обратимся, например, к опыту европейских стран. Нередко в них дети учатся на другом конце страны и видят родителей два раза в году — летом и на Рождество. В этих странах есть определённые семейные традиции, связанные с праздниками. На их формирование уходит в  среднем 3–4 поколения.

У нас таких традиций, к сожалению, нет. Сильно ограничивает возможности время года, а также то, что  предлагает город. Обязательно должны быть точки притяжения, где  люди смогут провести свой досуг интересно и бесплатно.

В той же Москве, когда идёшь по городу и видишь красиво украшенные улицы, возникает ощущение сопричастности к празднику. Это  тоже даёт позитивные эмоции. В Калуге таких мест, к сожалению, немного.

Поэтому, пока такой культуры праздника нет, возможно, есть смысл сделать каникулы короче. Для меня оптимальным было бы, если бы они длились 7 дней: одними выходными начались, следующими закончились, и с понедельника — на работу, в школу, детский сад. Однако это только моё индивидуальное видение.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Новое министерство создали в Калужской области под Новый год 29.12.2018 16:46

Обнинская собака без лап стала звездой интернета 29.12.2018 15:31

Зарплаты в Калуге выросли почти до 45 тысяч 29.12.2018 09:40

Снос калужского дома включили в 12 главных архитектурных потерь России в 2018 году 29.12.2018 09:05

Калужане спасут ёжиков, собирая батарейки 29.12.2018 08:01

Народные новости
805 3
СКАТ
2277 12
viktoritta
1266 8
rolevoy

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 30 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
вс 30 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Обнинска 2019
Обнинск
вс 30 декабря, 16:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
вт 01 января, 01:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вт 01 января, 01:30
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха
чт 03 января, 10:00
Музыка из кинофильмов на катке
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 06 января, 10:00
Ретро на катке
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 04 января, 16:00
«Таруса зимняя-2019»
Таруса

Для детей

вс 30 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
вс 30 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
вс 30 декабря, 11:00
Новогоднее семейное шоу «Книга чудес»
Арена КТЗ, ДК
вс 30 декабря, 14:00
«Волшебные часы Деда Мороза, или Чудесные новогодние приключения»
Филармония

Концерты

пт 04 января, 19:00
Московский театр песни "Синяя Птица". "Рожденные в СССР"
Арена КТЗ, ДК
сб 05 января, 21:00
Группа "Андем"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 06 января, 21:00
My Baby's Blues Band
GaragE Bar (Бар Гараж)
пн 07 января, 19:00
Ансамбль «Песняры»
Филармония

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Щелкунчик и четыре королевства
Гринч
Ёлки Последние
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.