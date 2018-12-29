Ура, каникулы! Что с ними делать?

Психолог Мария ЩУРОВА рассказала нам, как грамотно распланировать предстоящие новогодние выходные и почему это важно.

Сначала обязательно высплюсь! Посмотрю любимый сериал! Потом прочитаю ту новую книгу, до которой руки уже второй месяц не доходят. И непременно встречусь с друзьями... Примерно так может выглядеть список наших предновогодних желаний. Но часто бывает, что через неделю, когда праздники заканчиваются, мы оглядываемся назад и с сожалением констатируем: большая часть каникул прошла зря. И так практически каждый год. Но возможность выйти из замкнутого круга есть.

Новогодняя шпаргалка

— На мой взгляд, планировать выходные, тем более такие продолжительные, нужно, — считает Мария Щурова. — Возможно, первые день-два кто-то радуется возможности побыть дома, полежать на диване, глядя в телевизор. Но, как показывает практика, лежание на диване в течение 10 дней так же неполезно, как и вкалывать 24 часа в сутки, и уже на третий день становится тошно и от телевизора, и от еды, и от дивана. И если вы заранее ничего для себя не придумали, то это состояние апатии усугубляется: вроде бы и можно что-то сделать, и время есть, и деньги, но после 3 дней «интенсивного» лежания перед телевизором желания что-то делать становится меньше.

Первый, самый простой способ помочь себе — продумать заранее и написать список того, что хотелось бы сделать в праздники, куда сходить, с кем встретиться. Кстати, этот способ хорош не только при планировании выходных или праздников, но и в будни. Например, мне он помогает систематизировать мой день. Дело в том, что удержать в голове массу мелких задач бывает сложно, наш мозг тратит на это много энергии. Фиксируя свои планы на бумаге, мы тем самым помогаем ему, разгружая от лишней информации.

Спросить себя

— Второй вариант планирования выходных — самоинтервьюирование. Спросите у себя: а чего я хочу от этих праздников? Что я хочу получить на выходе? Как я могу это получить? Какие ресурсы и возможности у меня для этого есть? Это тоже определённый план, который зависит от наших потребностей. Ведь мы все очень разные, живём в разных ритмах. Например, если вы в течение года ведёте активный ­образ жизни, то, возможно, длинные каникулы вам захочется провести дома, отключившись от всего мира. А кому-то, может быть, нужно оставаться таким же активным, но немного в другом направлении.

Искусство баланса

— Важно уметь распланировать в праздники своё время: то, которое я провожу с семьёй, детьми, супругом/супругой, и то, которое я могу потратить лично на себя. Для этого есть смысл собраться перед каникулами всем вместе и поинтересоваться, кто чего хочет. Этот метод называется «Семейные собрания», его придумала психолог Вирджиния Сатир.

Естественно, у папы будет свой «праздничный» список, у мамы и у детей — свой. Искусство баланса заключается в том, чтобы смоделировать эти запросы так, чтобы планы каждого на совместное время были отрегулированы. Потому что, если мама утром хочет идти кататься на горку, а папа с вечера решил, что будет отдыхать, но никому об этом не сказал, это может стать причиной конфликта.

Мы, например, сейчас как раз занимаемся таким планированием. Я знаю, как хотели бы провести праздники дети, какие примерно планы у мужа, знаю, чего хочется мне, и мы это обсуждаем.

Очень важно оставлять для себя время тишины, когда восстанавливаются наши ресурсы, и это касается не только праздников. Часто мы лишаем себя такой возможности. Хотя женщине порой достаточно раз в неделю выбраться часа на два в кафе, чтобы спокойно выпить кофе, почитать книгу и потом чувствовать себя отлично.

Праздник для галочки

— Мне кажется, есть две крайности, которые касаются праздников. Первая, о которой мы уже говорили, когда человек все каникулы лежит на диване, ест, пьёт и смотрит телевизор. Вторая — когда мы каждый день ходим в гости, на утренники и концерты. Это ведь тоже неполезно?

— Когда эмоций слишком много, они действуют на нас возбуждающе. Довольно сложно находиться в состоянии перевозбуждения постоянно. Особенно это касается детей. Нужно понимать, что любое эмоционально насыщенное событие — напряжение для психики ребёнка, и у него должно быть достаточно времени, чтобы обработать внутри себя полученную информацию. Спросите себя, кому нужен вагон впечатлений, ребёнку или вам самой, чтобы потом поставить галочку: вот мы месяц никуда не ходили, зато теперь за 2 дня выполним план на полгода вперёд.

Нужны ли нам длинные каникулы

— Для врачей, сотрудников правоохранительных органов праздники, особенно такие продолжительные, всегда очень напряжённый период. Они их не любят и считают, что длинные каникулы не нужны. Дискуссии по этому поводу ведутся не первый год. Какова всё-таки разумная продолжительность выходных?

— Лично для меня 10 дней — это очень много. В нашей стране ещё не сформирована культура праздника. Обратимся, например, к опыту европейских стран. Нередко в них дети учатся на другом конце страны и видят родителей два раза в году — летом и на Рождество. В этих странах есть определённые семейные традиции, связанные с праздниками. На их формирование уходит в среднем 3–4 поколения.

У нас таких традиций, к сожалению, нет. Сильно ограничивает возможности время года, а также то, что предлагает город. Обязательно должны быть точки притяжения, где люди смогут провести свой досуг интересно и бесплатно.

В той же Москве, когда идёшь по городу и видишь красиво украшенные улицы, возникает ощущение сопричастности к празднику. Это тоже даёт позитивные эмоции. В Калуге таких мест, к сожалению, немного.

Поэтому, пока такой культуры праздника нет, возможно, есть смысл сделать каникулы короче. Для меня оптимальным было бы, если бы они длились 7 дней: одними выходными начались, следующими закончились, и с понедельника — на работу, в школу, детский сад. Однако это только моё индивидуальное видение.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.