Хождение в народ, или Трансформация библиотек

Около полутора тысяч муниципальных библиотек закрылись в России за последние 3 года, сообщил на днях на заседании Совета по культуре и искусству директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.

О том, как в эпоху Интернета выживают библиотеки, мы поговорили с заместителем директора по библиотечной работе Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Мариной ПАНТЮХОВОЙ.

Областная библиотека работает с 1945 года. За это время она не раз пережила бумы посещаемости, когда читатели дневали и готовы были чуть ли не ночевать в её стенах. Студенты готовились здесь к курсовым и дипломным работам, преподаватели — к лекциям, а любители литературы сидели за редкостными книгами, которые не выдавались на дом.

— Безусловно, Интернет плотно вошёл в нашу жизнь, сказался на посещаемости, но всё равно калужане в библиотеку ходят, — рассказала Марина Пантюхова. — У нас на сегодняшний день 32 тысячи читателей. За год в нашей библиотеке было больше 200 тысяч посещений. Мы выдали больше миллиона книг.

Современная библиотека выходит на новый уровень работы. Если раньше считалось, что здесь можно взять книгу, почитать её и всё, то сейчас мы устраиваем большое количество мероприятий.

Библиотека на колёсах

Вот уже несколько лет по нашей области курсирует необычная машина, укомплектованная книгами и снабжённая DVD-дисками, ноутбуками, проектором и экраном.

— Это комплекс информационно-библиотечного обслуживания, — поясняет заместитель директора. — На нём мы дважды в неделю выезжаем в те места, где вообще нет библиотек, например в Колюпаново, Мирный, Пятовский. Сотрудники не только привозят книги, но и совместно с нашими партнёрами проводят разные мероприятия. В школах это открытые уроки по творчеству различных писателей.

Несколько раз в месяц выезжаем в Калужский реабилитационно-образовательный комплекс, в центр «Забота». Не забываем и о пожилых людях. Обязательно готовим интересные программы и подарки. У нас заключён договор с одним из предприятий Калуги: его сотрудники заказывают у нас книги, и мы их доставляем прямо на рабочее место.

При библиотеке работает Центр правовой информации. Наш юрист абсолютно бесплатно принимает всех желающих. Помимо этого, в библиотеке консультируют сотрудники прокуратуры, раз в месяц — уполномоченный по правам человека.

Развлечение и просвещение

Белинка давно перестала быть лишь местом книговыдачи — здесь проходят всевозможные выставки, творческие встречи, музыкальные вечера.

— Ноябрь и декабрь выдались чрезвычайно насыщёнными. Мы устроили вечера, посвящённые Тютчеву, Тургеневу. 1 декабря отметили 100-летие со дня рождения Солженицына. Калужские писатели и поэты поделились своими воспоминаниями, мы показали фильм «Солженицын и Струве».

Больше 20 лет при музыкальном отделе существует музыкальная гостиная. Она пользуется большой популярностью. Только на январь здесь запланировали провести два вечера.

Кроме того, у нас есть клубы по интересам — садоводов и пчеловодов. Их заседания проходят в живом общении: люди обмениваются опытом, обучают новичков. Много лет при библио­теке работает краеведческая комиссия, а при отделе иностранной литературы — клуб любителей немецкого языка и немецкой культуры.

Раритетные издания

— Наша библиотека — крупнейшая в регионе. Она является основным фондодержателем. Мы получаем все районные и областные газеты. Здесь хранится около 6000 редких книг XVII–XVIII веков. Некоторые отсканированы, некоторые микрофильмированы или отреставрированы.

В целом же оцифровано 200 редких изданий. Сканируем книги, которые можно копировать, не нарушая закона об авторском праве.

Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется. За 2018 год поступило более 5000 книг. Большая часть изданий — пожертвования. Мы рады, когда дарят книги. Очень редкие экземпляры среди презентов не попадаются. Неоднократно приносили Большую медицинскую энциклопедию, Большую советскую энциклопедию, полное собрание сочинений Ленина.

Сейчас молодёжь не так трепетно относится к книгам, как раньше. Часто звонят, говорят, что после родителей или бабушек и дедушек остались издания: «Я делаю ремонт, заберите!».

Доставка книг

— В нашу библиотеку записывают с 14 лет. Стать читателем может человек из любого города, а вот книги на руки выдаются только тем, у кого калужская регистрация.

Есть и межбиблиотечный абонемент. То есть, если вы живёте в Калуге или в районе, можете выбрать книгу из нашего электронного каталога, оставив заявку на сайте. Если в нашем фонде нет нужной книги, сотрудники найдут её в библиотеках Тулы, Москвы или Питера. Также работает отдел электронной доставки документов. А ещё наши сотрудники могут прислать читателю скан статьи, скажем, из тульской газеты.

Читать не перестанут

— Пока бумажная книга пользуется большим спросом. Трудно сказать, что будет в далёком будущем. Но я уверена, что читать книги и посещать библиотеки не перестанут, несмотря на Всемирную паутину и появление электронных книг.

У меня тоже есть электронная книга. Её хорошо брать в дорогу, ведь туда можно ­закачать 5, 10, 20 книг. А больше одной печатной книги в чемодан не положишь. И читать, лёжа на диване, мне кажется, лучше бумажную книгу.

Я библиотекарь во втором поколении. В моей семье книги читали и читают до сих пор и муж, и дети, и внуки. Уверена, что культура чтения идёт из семьи, очень многое зависит от родителей: у кого-то дома большая библиотека, а у кого-то стоит хрусталь.

Шорт-лист

— Есть книги, которые пользуются у читателей наибольшим спросом. Калужане буквально выстраиваются за ними в очередь — записываются по телефону. Каждый год список фаворитов меняется, в этом году в него попали «Тайны старой Калуги» Алексея Урусова, «Красавицы не умирают» и «Дамы и господа» Людмилы Третьяковой, «Дети мои» и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, а также «Происхождение» Дэна Брауна.

62-летний стаж

Одной из самых преданных читательниц библиотеки является Элеонора ЛУКИНА. Она посещает «книжный храм» с 1956 года.

— Многие мои подруги скачивают книги в Интернете. Но мне милее бумажные издании, к тому же я хожу в отдел периодики, его часто посещают пенсионеры. Признаюсь честно, художественную литературу читаю мало. Люблю поэзию, исключение делаю для Чехова, его книга зачитана у меня буквально до дыр. Ещё читаю Прилепина. В библиотеке чаще всего беру журналы «Свой», «Наука и жизнь». А начинающим цветоводам настоятельно рекомендую «Цветочный клуб», этот журнал уже не выпускается, зато его можно найти в библиотеке.

Выставка знакомит калужан с культурой Японии.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.