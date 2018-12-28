Как калужский беспородный кот стал американцем

Мы уже рассказывали о необычном монастыре в Калужской области, в котором живёт несколько десятков кошек. Животные – не прихоть обители. Как оказалось, люди считают, что выбросить усатых на помойку, а уж тем более утопить котят в мешке негуманно. Также, по их мнению, противоестественно кастрировать котов и стерилизовать кошек — это нарушает гармонию в природе. Зато можно переложить ответственность за свое животное на монастырь, мол, Бог учил всех любить, вот пусть монахи и кошку мою приголубят.
Монашкам постоянно пристраивают животных. Одному из их питомцев в поисках новых хозяев пришлось даже перелететь через океан.
- Кто бы мог предположить, какое будущее ждет кота по имени Ариэль, когда декабрьским морозным днем он появился на территории монастыря. Все ужаснулись от его внешнего вида: голодный, грязный, шерсть свалянная, лапы обмороженные, - вспоминают монашки.
Женщины дали объявление о пристройстве, но кот выглядел так, что монашки не рассчитывали быстро найти ему хозяев. Однако именно таким его и полюбила Эльвира - большой кошколюб и зоозащитник. В своё время она с дочерью подбирала, лечила и пристраивали бездомных кошек. Только теперь Эльвира живёт в США.
- Когда она написала, что хочет взять у нас кота, мы вначале не поверили и ещё некоторое время боялись, сомневались, что такое возможно, и не могли решиться на какие-либо действия, - рассказывают монашки. - Паспорт с прививками у кота был готов, в клинике поставили чип международного образца, взяли ветеринарное свидетельство – справку на перевоз животных в государственной ветстанции.
Кот со своей новой хозяйкой летел сутки в самолёте.
- Котам весом до 7 кг разрешается путешествовать в салоне. В дороге очень многие люди спрашивали, какой породы кот. Эльвира отвечала, что русский, уличный, беспородный, самый красивый и умный. Объясняла, что из нашего монастыря. За океаном в штате Джорджия муж и дочь с нетерпением ждали пушистого друга, - добавляют в монастыре.
Кот давно обжился в новом доме. Стал настоящим членом семьи. А недавно этот пушистый шарик «просочился» в водосток. Спасали его 4 часа. Пришлось сваркой аккуратно разрезать решетку. В итоге пушистый хулиган оказался на воле.
Уважаемые читатели! А какие интересные истории про животных знаете вы? Расскажите в комментариях!
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