Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 28 декабря
$ 68.88 0.01
78.39 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Как калужский беспородный кот стал американцем

28.12.2018 15:10 7 1416 Елена Французова
Как калужский беспородный кот стал американцем

Мы уже рассказывали о необычном монастыре в Калужской области, в котором живёт несколько десятков кошек.  Животные – не прихоть обители. Как оказалось, люди считают, что выбросить усатых на помойку, а уж тем более утопить котят в мешке негуманно. Также, по их мнению, противоестественно кастрировать котов и стерилизовать кошек — это нарушает гармонию в природе. Зато можно переложить ответственность за свое животное на монастырь, мол, Бог учил всех любить, вот пусть монахи и кошку мою приголубят.

Монашкам постоянно пристраивают животных. Одному из их питомцев в поисках новых хозяев пришлось даже перелететь через океан.

- Кто бы мог предположить, какое будущее ждет кота по имени Ариэль, когда декабрьским морозным днем он появился на территории монастыря. Все ужаснулись от его внешнего вида: голодный, грязный, шерсть свалянная, лапы обмороженные, - вспоминают монашки.

Женщины дали объявление о пристройстве, но кот выглядел так, что монашки не рассчитывали быстро найти ему хозяев. Однако именно таким его и полюбила Эльвира - большой кошколюб и зоозащитник. В своё время она с дочерью подбирала, лечила и пристраивали бездомных кошек. Только теперь Эльвира живёт в США.

- Когда она написала, что хочет взять у нас кота, мы вначале не поверили и ещё некоторое время боялись, сомневались, что такое возможно, и не могли решиться на какие-либо действия, - рассказывают монашки. - Паспорт с прививками у кота был готов, в клинике поставили чип международного образца, взяли ветеринарное свидетельство – справку на перевоз животных в государственной ветстанции.

Кот со своей новой хозяйкой летел сутки в самолёте.

- Котам весом до 7 кг разрешается путешествовать в салоне. В дороге очень многие люди спрашивали, какой породы кот. Эльвира отвечала, что русский, уличный, беспородный, самый красивый и умный. Объясняла, что из нашего монастыря. За океаном в штате Джорджия муж и дочь с нетерпением ждали пушистого друга, - добавляют в монастыре.

Кот давно обжился в новом доме. Стал настоящим членом семьи. А недавно этот пушистый шарик «просочился» в водосток. Спасали его 4 часа. Пришлось сваркой аккуратно разрезать решетку. В итоге пушистый хулиган оказался на воле.

Уважаемые читатели! А какие интересные истории про животных знаете вы? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: животные общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Калужский беспородный пёс стал сотрудником киностудии 21.12.2018 10:42

Медвежонка с Камчатки приютят в Калуге 12.12.2018 12:42

Пьяного свиристеля доставили в центр реабилитации 11.12.2018 09:15

Неизвестные измывались над щенком алабая 10.12.2018 16:55

Конфликт собачников: мужчина рассказал, почему стрелял в животное 29.11.2018 16:40

Народные новости
1771 11
viktoritta
1173 8
rolevoy
1587 14
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
сб 29 декабря, 16:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 29 декабря, 16:00
Новогодняя афиша Обнинска 2019
Обнинск
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
вт 01 января, 01:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вт 01 января, 01:30
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха
пт 04 января, 16:00
«Таруса зимняя-2019»
Таруса

Для детей

сб 29 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 29 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
сб 29 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороззз..."
Дом музыки
сб 29 декабря, 13:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА

Концерты

сб 29 декабря, 10:00
Выставка живописи художников Бритовых
Дом музыки
сб 29 декабря, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения Чипполино"
Арена КТЗ, ДК
пт 04 января, 19:00
Московский театр песни "Синяя Птица". "Рожденные в СССР"
Арена КТЗ, ДК
сб 29 декабря, 19:00
ZBS' PARTY
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Аквамен
Хроники хищных городов
Ёлки Последние
Три богатыря и Наследница престола
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.