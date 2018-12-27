«Это страшная проходимка из Калуги»: массажистка претендует на наследство Нонны Мордюковой

Через 10 лет после смерти легендарной Нонны Мордюковой у её родной сестры объявился внук из Калуги. Теперь вместе с мамой он претендует на наследство знаменитой актрисы.

Лилиана НОВИКОВА, назвав себя массажисткой и коренной калужанкой, пришла в студию программы «Пусть говорят» и заявила, что её сын имеет право на жильё знаменитой актрисы.

Трёхкомнатную квартиру на Рублевском шоссе, подаренную Виктором Черномырдиным, Мордюкова отписала своей сестре Наталье КАТАЕВОЙ. У Натальи есть единственный сын Евгений, который долгое время жил в гражданском браке с калужанкой Лилианой Новиковой. В результате этой связи родился сын Даниил.

- Нона только мне, только Мордюковым оставила квартиру. Она мне говорила: «Никому, чтобы ничья больше нога здесь не была!» - рассказала Наталья.

С гражданской женой своего сына и внуком Наталья давно не общается.

- Мой сын какое-то время жил в Калуге. Звонит и говорит: «Мама, я умираю, не могу!» Приезжаю, он лежит на полу голодный... А я в это время уже за Нонной ухаживала. Я его забрала в Москву... Привезла его голодным с остеохондрозом из Калуги.

С тех пор семья знаменитой актрисы не общается с калужской роднёй.

- Почему мальчик должен страдать? У него ломалась психика! – кричала Лилиана Новикова.

Как оказалось, «мальчику» уже исполнилось 24 года.

- Так как я не воспринимаю эту женщину, не могу воспринимать и внука. Это страшная проходимка из Калуги! – сказала сестра Нонны Мордюковой.

Однако, увидев внука, Наталья Катаева поменяла своё решение. Она решила продолжить с ним общение уже за дверями телестудии. Вопрос с наследством тоже остался за кадром.

Уважаемые читатели! А кого из знаменитостей вы встречали в Калуге? Расскажите в комментариях!