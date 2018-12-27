Владелец скандального кафе хочет надстроить два этажа

В среду,26 декабря, на градостроительном совете рассмотрели вопрос расширения скандальной питейной «Градус» на улице Николо-Козинской. Правда, чиновникам его преподнесли как магазин.

- Мы предлагаем достроить ещё два этажа и сделать пристройку, где смогут оставлять машины сотрудники заведения, - рассказала представитель проектной организации Елена КЛИНКОВА.

- А что это за магазин? Профиль какой? – поинтересовались члены градсовета.

- Скандальный магазин! – раздалась реплика.

- Почему скандальный? Магазин абсолютно законно стоит, - ответила Клинкова.

Присутствующий депутат заметил, что это не магазин, а печально знаменитое кафе «Градус».

- В нашем управлении есть предписание прокуратуры по поводу данного объекта, - отметила в свою очередь начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.

- Естественно, этот вопрос нужно обсуждать с общественностью, хотят там жители прилегающих домов видеть некий объект. Надо учитывать это мнение при принятии дальнейших решений, - подвёл итог разговору начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.

Как мы рассказывали, жильцы окрестных домов много лет пытаются закрыть кафе, поскольку его посетили шумят по ночам и устраивают погромы во дворах. В результате городские власти были вынуждены напротив кафе повесить камеру.

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