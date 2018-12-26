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Калуга лишилась кинотеатра «Центральный»

26.12.2018 17:38 5 1738 Дмитрий Ивьев
Калуга лишилась кинотеатра «Центральный»

В среду, 26 декабря, было принято окончательное решение о ликвидации МУП «Кинотеатр «Центральный». Здание передадут в собственность Калужской области. Там планируется разместить областной центр народного творчества.

О планах по ремонту на заседании в Калуге рассказала заместитель министра культуры Анастасия ОКСЮТА.

Региональный Минкульт рассчитывает принять участие в программе, предусматривающей выделение средств федерального бюджета для ремонта и реконструкции учреждений культуры. На 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации, а с 2020 года планируется приступить к ремонтным работам.

Предварительную концепцию реконструкции здания уже утвердил губернатор. Она предусматривает сохранение и модернизацию кинозалов, обустройство концертного и конференц-залов, создание выставочного пространства, помещений для проведения мастер-классов и размещения творческих коллективов. Подвальные помещения кинотеатра планируется использовать для размещения «рок-подвала». Также в здании появится семейное кафе и детская игровая зона.

Называться новое учреждение будет «Домом кино и народного творчества «Центральный».

Уважаемые читатели! А какие у вас воспоминания связаны с «Центральным»? Расскажите в комментариях!


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Тэги: общество центральный анастасия оксюта
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