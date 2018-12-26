12-летнюю калужанку пригласили в Кремль

В среду, 26 декабря, в Москве состоится общероссийская ёлка, на которую приглашены дети со всей страны. В их число попала и 12-летняя Света ЛЕБЕДЯНЦЕВА из Калуги, сообщает «Первый канал».

Как мы уже подробно рассказывали, летом в деревне Рябинки она спасла 9-летнюю подругу, провалившуюся в канализационный колодец.

- Она попала в колодец и начала кричать, - вспоминает об этой истории юная героиня. - Я взялась за толстую палку и подала ей руку. Я начала ее тянуть, тянула минут десять, точно не знаю.

В ноябре Свету наградили медалью «За спасение жизни».

Уважаемые читатели! А на каких масштабных новогодних праздниках доводилось бывать вам? Расскажите в комментариях!