С января мусор начнут собирать по-новому

Вопросы перехода нашего региона на новую систему обращения с отходами, которая вступает в действие с января 2019 года, обсуждали во вторник, 25 декабря, на брифинге в калужском Доме печати.
В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан Маилов, заместитель министра конкурентной политики Дмитрий Лаврентьев, начальник ГЖИ Алексей Дулишкович и исполняющий обязанности директора ГП КО «КРЭО» Сергей Завьялов.
В центе внимания были вопросы оплаты жителями области услуг Калужского регионального экологического оператора (ГП КО «КРЭО»). В предельный тариф включены затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов, а также НДС в размере 20%.
Каждый проживающий в индивидуальных жилых домах муниципальных образований с населением свыше 10 тысяч ежемесячно будет оплачивать 103,49 рублей (города Калуга, Обнинск, Боровск, Балабаново, Ермолино, Кондрово, Жуков, Кременки, Киров, Козельск, Сосенский, Людиново, Малоярославец, Сухиничи, посёлки Воротынск и Товарково).
Для всех остальных муниципальных образований области плата жителей индивидуальных домов будет составлять 66,23 рубля с человека.
Для жителей многоквартирных домов всех муниципальных образований стоимость услуги будет пропорциональна площади квартиры (5,05 рубля за квадратный метр).
В настоящее время на территории области существует значительная дифференциация платы граждан по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.
По информации профильного министерства, в регионе есть ряд муниципалитетов, в которых она не взымается. Но с начала года платеж станет обязательным для всех.
Руслан Маилов подчеркнул, что качество услуги во многом будет зависеть от собираемости взносов. Именно поэтому особое значение придается разъяснительной работе с населением, которая должна проводиться по аналогии кампании по работе с должниками областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
ГП КО «КРЭО» располагается по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.15, тел. 79-58-72 (приемная), 8(4842)55-41-22, kreodog@yandex.ru; г. Обнинск, улица Калужская, дом 16А те. 8 (48439) 7-95-37, obninsk-tko@yandex.ru; г. Сухиничи, улица Ленина, дом 104, 1 эта, тел. 8(48451) 5-16-15, kreodog.suhinichi@mail.ru; г.Киров, пл. Заводская, тел. 8 (48456) 5-10-05.
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