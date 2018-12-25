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Вопросы безопасности на праздниках обсудили в Калуге

25.12.2018 12:27 0 368
Вопросы безопасности на праздниках обсудили в Калуге

В понедельник, 24 декабря, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в области. Позже в этот же день Анатолий Артамонов и начальник УФСБ по Калужской области Александр КАШИРСКИЙ провели совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области.

Проверить все объекты

Основной темой первого заседания стал вопрос обеспечения безопасности населения в период новогодних и рождественских праздников. В эти дни практически во всех городах, районных центрах и сельских поселениях области состоятся сотни праздничных мероприятий. Для их проведения будет задействовано более 280 зданий образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных комплексов.

По словам Артамонова, на всех объектах с массовым участием граждан необходимо в кратчайшие сроки завершить проверку соблюдения пожарной и антитеррористической безопасности, усилить контроль за пропускным режимом, уделив особое внимание оснащению средствами сигнализации и связи с органами внутренних дел, аварийными и экстренными службами.

В зданиях, задействованных для проведения праздничных торжеств, не должна использоваться пиротехника, а объекты хранения фейерверков необходимо обследовать дополнительно.

Главам местных администраций и руководителям социальных учреждений губернатор поручил взять на контроль работоспособность пожарных гидрантов, а также очистку дорог для беспрепятственного подъезда пожарных машин и спецавтомобилей. В зоне особого внимания – объекты с массовым участием детей и сопровождение перевозок организованных детских групп на новогодние елки нарядами дорожной инспекции.

Общественный порядок наравне с сотрудниками главного Управления МВД России по региону будут поддерживать сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.

- В эти дни следует уделить внимание готовности дорожных и коммунальных служб к возможным погодным катаклизмам и реагированию на нештатные ситуации, - подчеркнул также он. - Задачи стоят большие, и только скоординированные действия всех структур на территории области позволят обеспечить безопасность населения  области в дни новогодних и рождественских каникул.

Подведены итоги года

На заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба анализировались итоги совместной работы в уходящем году.

Анатолий Артамонов назвал в числе наиболее значимых мероприятий кампанию по выборам президента, а также участие Калужской области в проведении Чемпионата мира по футболу. По словам губернатора, благодаря слаженным действиям всех региональных ведомств на этих мероприятиях был обеспечен высокий уровень антитеррористической безопасности и общественного порядка. Главным итогом года стало недопущение фактов совершения терактов на территории нашей области.

Губернатор также поблагодарил участников совместного заседания за высокое качество работы в текущем году и обозначил приоритетные задачи на предстоящий год.  В их числе: своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, дальнейшее укрепление защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей, повышение качества информационной работы с населением.

- Несмотря на отсутствие ярко выраженных террористических угроз, мы всегда должны находиться в состоянии повышенной готовности, и выполнять все инструкции Национального антитеррористического комитета, заявил Артамонов.

Артамонов вновь напомнил руководителям региональных министерств и главам администраций муниципалитетов области о необходимости лично принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, где пройдут новогодние и рождественские мероприятия.

- Особое внимание прошу уделить массовым мероприятиям с участием детей, – подчеркнул он. - Кроме того, под усиленный контроль должны быть взяты все жизненно важные инженерные объекты и социальные учреждения. В этот период на всей территории области должен поддерживаться повышенный уровень готовности правоохранительных и контртеррористических подразделений. Мы должны дать возможность людям провести новогодние каникулы без серьезных происшествий и, тем более, чрезвычайных ситуаций. Для этого мы располагаем достаточными ресурсами и возможностями.


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Тэги: область
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