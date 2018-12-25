Названы книги, за которыми калужане записываются в очередь

Несмотря на наличие интернета и появление электронных книг, бумажные пользуются спросом. За некоторыми изданиями калужане даже охотятся. О самых популярных книгах в Калуге в 2018 году нам рассказала на днях заместитель директора по библиотечной работе Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Марина ПАНТЮХОВА.

- Есть книги, которые пользуются у читателей наибольшим спросом, - отметила она. - Калужане буквально выстраиваются за ними в очередь – записываются по телефону. Каждый год список фаворитов меняется, в этом году в него попали:

«Тайны старой Калуги» Алексея Урусова,

«Красавицы не умирают» Людмилы Третьяковой,

«Дамы и господа» Людмилы Третьяковой,

«Дети мои» Гузель Яхиной,

«Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной,

«Происхождение» Дэна Брауна.

По словам Пантюховой, в библиотеке имени Белинского на сегодняшний день 32 тысячи читателей. За год было больше 200 тысяч посещений.

От том, как в эпоху интернета выживают библиотеки, читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».

Уважаемые читатели! А какие книги читаете вы? Расскажите в комментариях!