Калужская область - магнит для инвестора

Калужская область - регион с уверенным ростом экономики, регион-донор. Как ему удается, несмотря ни на какие финансовые трудности, сохранять старые и открывать новые, уникальные для России производства? Ответ - в репортаже журналиста Антона Борисова, вышедшем на телеканале «Россия 24» 22 декабря.
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