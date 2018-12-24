Калужская область - магнит для инвестора

24.12.2018 13:03 900

Калужская область - регион с уверенным ростом экономики, регион-донор. Как ему удается, несмотря ни на какие финансовые трудности, сохранять старые и открывать новые, уникальные для России производства? Ответ - в репортаже журналиста Антона Борисова, вышедшем на телеканале «Россия 24» 22 декабря.