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Вопросы реабилитации наркоманов обсудили на федеральном уровне

24.12.2018 13:01 0 316
Вопросы реабилитации наркоманов обсудили на федеральном уровне

В понедельник, 24 декабря, в Москве под председательством Министра внутренних дел России Владимира КОЛОКОЛЬЦЕВА состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В Калуге в режиме видеоконференцсвязи в нем участвовали заместитель губернатора области Василий БЫКАДОРОВ, а также руководители профильных министерств и ведомств региона.

Владимир Колокольцев отметил, что в текущем году в субъектах РФ проделана большая работа по созданию регионального сегмента системы реабилитации наркопотребителей. В 42 субъектах страны предусмотрен механизм для оказания данных услуг с использованием именных сертификатов. Реализуются государственные антинаркотические программы, которые в том числе охватывают вопросы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Объем финансирования на эти цели в текущем году превысил 420 миллионов рублей. Развернута сеть учреждений государственной наркологической службы и ее филиалов. В стране функционирует 11 реабилитационных центров, реализующих широкий спектр мероприятий, направленных на возвращение наркозависимых к полноценной жизни. Существенный вклад в их реабилитацию вносит Русская Православная Церковь.

- Безусловно, систему реабилитации и ресоциализации больных наркоманией необходимо выстраивать в рамках государственно-общественного партнерства, - уверен министр. - При этом деятельность каждой организации, независимо от формы юридического лица, должна находиться в правовом поле. В этой сфере функционирует порядка одной тысячи негосударственных структур, которые, к сожалению, не всегда соблюдают действующее законодательство. Нам нужно предметно разобраться в причине такого положения дел и определить меры по исправлению ситуации.

Ключевой темой разговора стали перспективы развития государственных реабилитационных центров как альтернативы коммерческому сектору.

Речь также шла о повышении эффективности взаимодействия реабилитационных центров Русской Православной Церкви с органами государственной власти и о введении обязательности мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, на территории Калужской области функции государственного реабилитационного центра выполняет ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области».  В учреждении проводятся стационарный и амбулаторный этапы медицинской реабилитации. В стационаре №3 на территории Ферзиково развернуто 12 коек для медицинской реабилитации. С 2012 года на базе наркодиспансера организованы собрания группы анонимных наркоманов, а с 2015 года – собрания группы созависимых родственников наркологических больных.

Социальную реабилитацию на территории области осуществляют пять  некоммерческих реабилитационных центров. Все они входят в региональный реестр неправительственных организаций, занимающихся вопросами комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. При каждом центре имеется свой приход, где ежедневно с воспитанниками центров проходят церковнослужения.

С Русской православной церковью взаимодействуют Обитель «ТИЛь», «Реабилитационный центр по излечению от наркомании и алкоголизма «Ильинка» и «Общинный центр педагогики «Спас».


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Тэги: область
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