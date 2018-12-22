Путин отменил все дела и занялся ямой на калужской улице

Вечером в пятницу, 21 декабря, на телеканале ТНТ в Comedy club известный юморист Демис Карибов предстал в образе жителя Калуги, который на себе испытал преимущества и недостатки интерактивного телевидения.

Он общается с телеведущей новостей, с Полиной Гагариной и даже с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства, по версии сценаристов, заинтересовался ямой на нашей улице.

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