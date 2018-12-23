Как князь и губернатор стал сапожником

Древний род князей Голицыных состоял в родстве с великими князьями Рюриковичами и с царским Домом Романовых. Из этого славного рода происходил калужский губернатор, тайный советник князь Николай Дмитриевич Голицын.

31 марта 1850 года в селе Поречье Можайского уезда Мос­ковской губернии в семье отставного прапорщика Дмит­рия Борисовича Голицына и его жены — бывшей начальницы Санкт-Петербургского Елизаветинского института Софьи Николаевны (урождённой Пущиной) родился сын, которого назвали Николаем.

Детство он провёл в имении своих родителей — сёлах Владимирском и Лыткине Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Окончил полный курс Императорского Александровского лицея, получил чин коллежского секретаря, был причислен к министерству внутренних дел и назначен во временную комиссию по крестьянским делам Царства Польского.

Приехал в Калугу

Карьера князя складывалась успешно. Он быстро продвигался по службе, занимал хорошие должности, получал высокие чины и награды. Через некоторое время Николай Дмитрие­вич был назначен архангельским губернатором, а затем и калужским. В эту должность Николай Дмитриевич вступил 3 июня 1893 года.

— В губернии снова пробудилась общественная жизнь, угасшая после ухода из Калуги губернатора-реформатора Арцимовича, — говорит краевед Олег МОСИН. — Начал издаваться «Калужский вестник», в котором публиковалось много интересного. К примеру, сообщение об издании работы К. Э. Циолковского «Железный управляемый аэростат на 200 человек длиною с большой морской пароход». В Палатах Коробовых открылся губернский исторический музей, в городе появилось несколько библиотек. По инициативе местной интеллигенции с целью «доставить возможность жителям Калуги и Калужского уезда безвозмездно пользоваться книгами для чтения на дому, а также в самой библиотеке» была открыта Калужская бесплатная народная библиотека-читальня, просуществовавшая до 1902 года. Содержалась она на взносы посетителей, а также на пожертвования от сбора средств, полученных от проведения лекций, спектаклей и концертов.

Еще одной заслугой князя Голицына является открытие 22 января 1894 года в Калуге Работного дома. Инициатива его организации принадлежала протоиерею отцу Иоанну Кронштадтскому. Он же одним из первых внёс пожертвования на его устройство. Став губернатором, князь Голицын организовал особое попечительство и разработал устав Работногo дома.

Основал психбольницу

К 1894 году Калуга имела одну земскую больницу с терапевтическим, хирургическим, родильным и психиатри­ческим отделениями, созданную на основе Хлюстинских заведений. В декабре 1894 года очередному губернскому земскому собранию был представлен доклад губернской управы об устройстве близ Калуги колонии для душевнобольных. Для этого губернатор велел подыскать подходящее место вблизи Калуги. Губернская управа остановилась на имении господина Дитриха у села Бушмановка, в трёх верстах от Калуги. Так возникла 1-я Калужская областная психиат­рическая больница. Через два года в Калуге начала действовать община сестёр милосердия, готовившая медсестёр для ухода за больными и ранеными.

Всё завещал губернатору

5 мая 1892 года умер владелец села Бабаево помещик Семён Александрович Гурь­ев, завещав своё состояние на создание благотворительных заведений и сельскохозяйственной школы в родном селе. А душеприказчиком назначил самого калужского губернатора. Князь поручил губернскому инженеру Савицкому составить проект школы-интерната с церковью, богадельней, амбулаторией, аптекой и помещением для фельдшера и акушерки. Строительство, несмотря на финансовые трудности, продолжалось два года. На открытие школы в октяб­ре 1896 года князь Голицын приехал лично. В школу было принято 26 учеников.

Любитель велосипеда

В конце XIX века в Калуге был необычайно популярен велосипед. В городе существовало общество велосипедистов-любителей, регулярно устраивались гоночные соревнования. А 17 сентября 1895 года при большом скоплении народа губернатор открыл стадион для любителей велосипеда — циклодром.

Трагическая судьба

В 1897 года князь Голицын был назначен тверским губернатором, где он и прослужил до 1903 года, затем стал сенатором, а позже — членом Государственного совета. 27 декабря 1916 года по настоянию императрицы и её окружения Голицын, вопреки своему желанию, был назначен Председателем Совета Министров. А уже через два месяца вместе с другими членами Совета Министров получил отставку и был арестован Временным правительством во главе с Керенским. По окончании следствия в апреле 1917 года был освобождён. Ему разрешили выехать из страны при условии полного отказа от политической деятельности. Но Николай Дмитриевич остался с семьёй в Петрограде, занимался сапожным ремеслом и охраной общественных огородов. После Октябрьской революции князь трижды арестовывался по подозрению в связях с контрреволюционерами. 2 июля 1925 года был расстрелян в Ленинграде.

Роковой 1928-й

Николай Дмитриевич был женат на Евгении-Шарлотте Грюнберг лютеранского вероисповедания. У них было 6 (по другим сведениям 7) детей: 4 сына и 2 дочери, которые умерли в младенчестве. После революции жене и трём сыновьям удалось выехать за границу. В России с отцом оставался только сын Николай, в 1928 году он был арестован НКВД, сослан на Соловки и расстрелян.

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.