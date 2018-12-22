Мошенники пытаются развести женщин, которые когда-то купили дорогую косметику

На днях к нам в редакцию пришла калужанка Александ­ра Воронова и рассказала интересную историю:

— Примерно три года назад мне позвонили и пригласили на косметические процедуры для лица. Не знаю, почему я согласилась, ведь до этого на подобные звонки никогда не обращала внимания. Меня заверили, что всё бесплатно, но надо взять паспорт, чтобы подтвердить свою личность.

Салон, куда меня позвали, находился на улице Труда. Там милые девушки очень хорошо меня встретили, напоили чаем. Мне сделали пару процедур и предложили заключить с ними контракт на 2 года, стоимость которого — в районе 60 тысяч. Долго рассказывали, какие чудеса творит эта косметика, — и уболтали. Из салона я вышла счастливая и… с кредитом (для этого и нужен был паспорт). Мне выдали несколько баночек и сказали, что в течение года каждую неделю будут проводить бесплатные процедуры плюс массаж. Я сходила туда три раза, а потом салон закрылся. Позвонила узнать, что произошло. Мне ответили: «Не беспокойтесь, салон переезжает, мы вам позвоним».

Представился следователем

— Проходит месяц, второй, третий — звонков нет. Мне надо выплачивать кредит, а я никаких косметических услуг не получаю. Обращалась в прокуратуру, в полицию. Там сказали: «Девушка, вы сами подписали документы. Это ваша вина». В итоге я выплатила кредит и обо всей этой истории забыла.

И вдруг 28 ноября вечером раздаётся звонок. Мужчина представился следователем Дмитрием Сергеевичем Мальцевым:

— Три года назад вы являлись покупателем косметики, было такое?

— Да!

И он начинает выяснять, что за косметика и как всё происходило, чтобы якобы свериться с данными. Я рассказала и поинтересовалась, что случилось.

— Эта группа лиц — мошенники, они распространяли БАДы, которые плохо сказывались на здоровье людей, вплоть до летального исхода.

Тут я обрадовалась, что, к счастью, со мной всё хорошо, и спросила, что от меня требуется.

— Мы арестовали их счёт в районе 300 млрд. рублей, когда они пытались перевести деньги в иностранный банк, и теперь всем пострадавшим полагается компенсация в десятикратном размере. Будете заводить уголовное дело?

— Да, хотелось бы получить компенсацию.

Он сказал, что перезвонит и мы напишем заявление. И действительно, через 20 минут перезвонил, и мы долго писали заявление на адрес министерства юстиции Москвы, ссылаясь на разные статьи УК. То есть юридически человек подкован. В заключение он сказал, что заявление надо отправить по почте или через Интернет и ждать следующего звонка.

«С вас — 5 тысяч рублей»

— Меня всё это насторожило. Я решила пробить этот номер через Интернет. И нашла там массу информации! На форумах разные люди писали, что с этого телефона им звонят и представляются то сотрудниками банка, то следователями… Причём звонят не только тем, кто брал косметику, но и тем, кто обращался к экстрасенсам. Видимо, думают: если люди один раз ошиблись, можно их и второй раз развести. Я позвонила в министерство юстиции и предупредила, что на них ссылаются в деле о косметике и, может быть, даже на их настоящего сотрудника. Там мне ответили, что такими делами не занимаются и это звонят, скорее всего, очередные мошенники, которым нужно заработать деньги к Новому году.

На следующий день у меня опять раздался звонок от лжеследователя. Я сказала, что заявление отправила, хотя на самом деле ничего не отправляла. Он меня похвалил и сказал: «А теперь пишите: 5100 рублей — это госсбор для предоставления юруслуг. Их вам вернут, когда получите компенсацию». И далее диктует реквизиты «Киви-банка». То есть совершенно неподготовленные ребята, могли бы и посерьёзнее банк найти! В конце разговора я его подколола: «Нет ли у вас адвоката?» Он удивился: «Не понял. Зачем?» Я говорю: «По факту мошенничества мы с вами встретимся в суде». И тут его прорывает, он начинает кричать: «Как вы можете, что за ересь несёте? Как вам не стыдно? Жди повестки в суд!» И заканчивает разговор.

Я, конечно, написала заявление в полицию, но там посмеялись, сказав, что таких заявлений им каждый день штук по сто поступает. Но мне хочется предупредить калужан: будьте осторожны и проверяйте всё, прежде чем перечислять какие-то деньги. Тем более что в нашем городе много женщин, которые когда-то связались с этой косметикой.

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.