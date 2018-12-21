Калужанам предложили обменяться ненужными вещами

В субботу, 22 декабря, с 12:00 до 16:00 в Калуге на улице Кирова, 31, будет работать фримаркет – площадка для обмена ненужными вещами.

- Это не маргинальный блошиный рынок, - подчёркивают организаторы. - Вещи со дна мусорного ведра на нём неуместны. Каждый предмет должен быть чистым и функционирующим или иметь очевидную коллекционную ценность. Например, предметы одежды должны быть чистыми и без явных повреждений, а вот старинному магниту с гербом какого-нибудь редкого города можно быть и немного потёртым.

Хранитель вещей Дмитрий КОНСТАНТИНОВ рассказал нашему изданию, что, как правило, приносят много одежды, а хотелось бы видеть больше хороших книг, настольных игр, пластинок, тематической бижутерии, посуды или каких-нибудь декоративных изделий.

Торговля на фримаркете исключает деньги. Приглянувшуюся вещь можно только выменять у продавца на какую-нибудь из своих вещей, на помощь в чём-либо, на хорошую историю, улыбку, объятия или даже поцелуй, главное — достичь взаимного согласия.

Уважаемые читатели! А что бы вы принесли на подобное мероприятие? Расскажите в комментариях!