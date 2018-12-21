Рекламу запретили размещать на крышах и балконах

В четверг, 20 декабря, в закон «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области» внесли несколько изменений.
В частности, в документе прописали тот факт, что при размещении информационных конструкций должны учитываться архитектурно-композиционные решения фасада здания, а также внешний архитектурный облик сложившейся застройки. Для того чтобы разместить такие конструкции, потребуется согласование органа местного самоуправления.
При размещении рекламы, помимо прочего, не допускается: полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, размещение информационных конструкций на кровлях многоквартирных жилых домов, лоджиях и балконах, на архитектурных деталях фасадов, а также перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.
Уважаемые читатели! А вы обращаете внимание на рекламу, размещенную на фасадах домов? Расскажите в комментариях!
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