Экологические классы предложили создать в калужских школах

20.12.2018 16:10 72

В среду, 19 декабря, в Калуге состоялось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии области, которое прошло под председательством главы ведомства Варвары АНТОХИНОЙ.

На нём обсуждалась возможность организации экологических классов.

Отмечалось, что в регионе уже есть примеры создания профильных образовательных объединений в школах. Примером могут служить аграрные классы в Кудиновской средней школе Малоярославецкого района, где с успехом реализуется проект «На пути к выбору профессии: профориентация детей в процессе обучения и воспитания». Общественные эксперты выступили с предложением тиражировать этот опыт и в рамках экологического просвещения.

- Такие классы должны стать не только профориентационными площадками, но и создать дополнительные условия для экологического воспитания, - заявила Варвара Антохина.

Кроме этого, по мнению министра, в регионе есть предприятия, которые могли бы стать социальными партнерами проекта. Предполагается, что поддержку ему также окажут министерство образования и науки и высшие учебные заведения области.