Электронные сигареты запретили продавать несовершеннолетним

В Калужской области 20 декабря принят закон, согласно которому запрещается продажа электронных сигарет несовершеннолетним.

Для продавцов, которые будут нарушать эту норму, предусмотрены штрафы. Размер штрафов составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей - для должностных лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

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