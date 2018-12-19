Второй мультиплекс полностью запущен в Калужской области

В среду, 19 декабря, специалисты Калужского радиотелецентра РТРС включили последние передатчики второго мультиплекса в Ферзиково, Прудках, Богданино, Селиверстово, Никитское и Медыни. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны не менее чем 99,6% жителей Калужской области.
С 2013 года РТРС построил в регионе 21 объект вещания. Сеть цифрового эфирного вещания составляет 29 объектов связи, их суммарная высота составляет 2,5 км. До прихода «цифры» почти половина жителей Калужской области (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.
Напомним, с 2017 года региональные программы «ГТРК Калуга» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» 99,6% жителей Калужской области.
С 3 июня 2019 регион полностью переходит на цифровые технологии – аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка.
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