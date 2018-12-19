Назначен начальник управления административно-технического контроля

Начальником управления административно-технического контроля Калужской области назначен Станислав ОРЕХОВ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Анатолий Артамонов, рассказали нам в среду, 19 декабря, в пресс-службе правительства области.
Ранее Станислав Орехов возглавлял полицию Калуги.
Второй мультиплекс полностью запущен в Калужской области 19.12.2018 16:33
Новую школу в Калуге откроют в августе 2019 года 17.12.2018 10:33
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Калуге 13.12.2018 12:59
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: