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Штрафы собираются увеличить в Калуге

18.12.2018 16:58 0 581 Дмитрий Ивьев
Штрафы собираются увеличить в Калуге

В Калуге готовятся поправки в областной закон «Об административных правонарушениях». Этот вопрос обсуждался в городе во вторник, 18 декабря.

В частности, предлагается увеличить штрафы за повторное совершение административных правонарушений в сфере благоустройства для должностных и юридических лиц. Для должностных лиц штраф составит – от 30 до 50 тысяч рублей (в настоящее время – от 3 до 10 тысяч рублей), для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей (в настоящее время от 5 до 30 тысяч рублей).

Также предлагается увеличить размер штрафов за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. В настоящее время штраф для граждан составляет от 500 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 1,5-5 тысяч, для юрлиц – 5-30 тысяч. Предлагается установить штраф для граждан в 1-3 тысячи, для должностных лиц – в 5-7 тысяч, для юрлиц – в 10-30 тысяч рублей.

Штраф за размещение в неположенном месте разукомплектованных или неисправных транспортных средств для граждан в настоящее время составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Вскоре их планируют увеличить для граждан до 2-3 тысяч, для должностных лиц – до 5- 7 тысяч, для юрлиц – до 10-20 тысяч.

Уважаемые читатели! А вам приходилось платить какие-либо административные штрафы? Расскажите в комментариях!


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Тэги: общество
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