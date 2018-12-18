Штрафы собираются увеличить в Калуге

В Калуге готовятся поправки в областной закон «Об административных правонарушениях». Этот вопрос обсуждался в городе во вторник, 18 декабря.
В частности, предлагается увеличить штрафы за повторное совершение административных правонарушений в сфере благоустройства для должностных и юридических лиц. Для должностных лиц штраф составит – от 30 до 50 тысяч рублей (в настоящее время – от 3 до 10 тысяч рублей), для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей (в настоящее время от 5 до 30 тысяч рублей).
Также предлагается увеличить размер штрафов за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. В настоящее время штраф для граждан составляет от 500 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 1,5-5 тысяч, для юрлиц – 5-30 тысяч. Предлагается установить штраф для граждан в 1-3 тысячи, для должностных лиц – в 5-7 тысяч, для юрлиц – в 10-30 тысяч рублей.
Штраф за размещение в неположенном месте разукомплектованных или неисправных транспортных средств для граждан в настоящее время составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Вскоре их планируют увеличить для граждан до 2-3 тысяч, для должностных лиц – до 5- 7 тысяч, для юрлиц – до 10-20 тысяч.
Уважаемые читатели! А вам приходилось платить какие-либо административные штрафы? Расскажите в комментариях!
|
Энергия для бизнеса 18.12.2018 17:28
Семейная пара «усыновила» пять обезьянок 18.12.2018 11:50
Городской парк появился в Калуге 200 лет назад 17.12.2018 21:30
49 калужских полицейских уехали на Северный Кавказ 17.12.2018 16:56
Московских зеков хотят переселить поближе к Калуге 17.12.2018 16:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: