Московских зеков хотят переселить поближе к Калуге

Территория Новой Москвы в районе Калужского шоссе рассматривается как один из вариантов размещения нового следственного изолятора на 5000 мест. Он должен заменить «Бутырку», «Красную Пресню» и «Матросскую тишину», сообщает 17 декабря vesti.ru.
Новый СИЗО займёт территорию примерно в 80 гектаров.
Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что строительные работы начнутся уже в январе будущего года, отмечает издание. Кроме Калужского шоссе, рассматрвиается также вариант с Дмитровским.
Освобожденные здания в центре города поступят в распоряжение городских властей.
Уважаемые читатели! А какие ещё московские учреждения можно было бы перенести ближе к Калуге? Пишите в комментариях!
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