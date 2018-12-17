Московских зеков хотят переселить поближе к Калуге

Территория Новой Москвы в районе Калужского шоссе рассматривается как один из вариантов размещения нового следственного изолятора на 5000 мест. Он должен заменить «Бутырку», «Красную Пресню» и «Матросскую тишину», сообщает 17 декабря vesti.ru.

Новый СИЗО займёт территорию примерно в 80 гектаров.

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что строительные работы начнутся уже в январе будущего года, отмечает издание. Кроме Калужского шоссе, рассматрвиается также вариант с Дмитровским.

Освобожденные здания в центре города поступят в распоряжение городских властей.

Уважаемые читатели! А какие ещё московские учреждения можно было бы перенести ближе к Калуге? Пишите в комментариях!