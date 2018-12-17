Региональная медицинская информационная система внедряется в Калужской области

17.12.2018 16:00 353

Основные направления информатизации регионального здравоохранения обсудили в понедельник, 17 декабря, на заседании правительства Калужской области. Эта работа ведется в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В настоящее время в медицинских организациях области, как и по всей стране, идет процесс внедрения региональной медицинской информационной системы. Создан Региональный центр обработки данных. Для лечебно-профилактических учреждений приобретается необходимое оборудование и автоматизированные рабочие места. До конца 2018 года к высокоскоростным линиям связи подключатся все медицинские организации области. Достигнуты высокие показатели по внедрению автоматизированной системы управления для скорой медицинской помощи. Идет обучение специалистов. Практически все учреждения этой сферы в регионе включены в новую защищенную сеть передачи данных. Завершается установка и внедрение программного обеспечения «Процессинговый центр лекарственного обеспечения медицинских стационаров Калужской области» и интеграция с информационной системой ГП «Калугафармация». На основании перечня Министерства здравоохранения РФ, в который вошли семь организаций нашего региона, проведены тестовые подключения к федеральной телемедицинской системе. Это позволит нашим специалистам принимать участие в телемедицинских консультациях (консилиумах врачей), а также в других мероприятиях.

Дмитрий Денисов порекомендовал руководству профильного министерства в процессе развития данной системы учесть все предыдущие ошибки и недоработки.

- В медицинском сообществе должна быть коалиция единомышленников, людей, которые увлечены этой идеей, - отметил он. - Цифровизация здравоохранения является важным направлением. Все наши ресурсы - интеллектуальные, финансовые, организационные - должны быть сосредоточены на этой отрасли, ведь она связана с каждым гражданином РФ.

Первый заместитель главы региона выразил надежду на то, что переход на цифровую платформу значительно упростит жизнь врачей и, самое главное, благоприятно отразится на жизни каждого жителя Калужской области:

- Люди должны понимать, что информация, которая хранится в государственной информационной системе, защищена от несанкционированных вторжений и используется для их лечения.

Также одной из тем заседания стали итоги и перспективы производственной деятельности АО «Газпром газораспределение Калуга».

На 2018-2019 годы инвестиции общества превышают 2 млрд. руб. На эти средства планируется построить 420 км газопроводов (35 объектов). На начало декабря текущего года освоено 1,1 млрд. руб. Построено более 300 км газопроводов (26 объектов). Будет газифицировано 1189 домовладений в 94 населенных пунктах. Проектируется 21 объект.

Разработана актуализированная схема газификации Калужской области. В ее рамках планируется построить 1600 км газовых сетей, газифицировать 742 населенных пункта. Это позволит довести уровень газификации к началу 2021 года в целом по области до 83 %, в сельской местности – до 69 % (на начало 2018 года – 82 % и 67,5 % соответственно). Кроме того, проводится проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение газовых сетей.

До конца года будет построено 25 км газопроводов, газифицировано 813 домовладений в 11 населенных пунктах, реконструировано 3 км газопровода (с целью стабилизации давления), спроектировано 6 км газопроводов для 285 домовладений в 3 населенных пунктах.

Дмитрий Денисов напомнил, что еще на предпроектном этапе строительства межпоселковых газопроводов нужно разъяснять гражданам порядок и сроки подключения к газовым сетям. Генеральный директор акционерного общества Вячеслав Дмитриев заверил, что представители «Газпром газораспределение Калуга» регулярно выезжают на места, встречаются с гражданами и проводят соответствующую разъяснительную работу.