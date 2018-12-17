Фотонастроение: зимние зарисовки

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки фотографа «Калужского перекрёстка» Сергей КОНСТАНТИНОВА.
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Зимний, но не морозный и пасмурный полдень. Идёт еле заметный мелкий снег, укрывая землю белой пеленой. И я со своим другом и спутником фотоаппаратом решил прогуляться от редакции в городской парк. Посмотреть на окружающее через объектив камеры и поделиться фотографиями на нашем сайте.
Во двориках по улице Комарова попался так и не осыпавшийся по осени куст с высохшей, но зелёной листвой. Из трубы геодезической конторы шёл белый, почти как и снег, дымок. Греются. Зима всё ж таки. Чуть дальше поваленный забор и на трубах рыжий красавчик кот, пристально наблюдавший за мной. На более ближнюю дистанцию не подпустил. Ретировался.
В одном из верхних окон пятиэтажки, завис Санта-Клаус. Очевидно, выжидает подходящий момент, чтобы оставить подарки.
У палат Коробова голодные голуби и вороньё. А в окне осенний натюрморт, будто акварель.
Далее улица Плеханова, улица Пушкина, Каменный мост, Золотая аллея и городской парк.
У моста зафиксировал «неправильного» пешехода, переходившего дорогу по проезжей части.
На Золотой аллее практически безлюдно, только озябшие под снегом А.С. Пушкин и пионер. У дерева счастья также никого (не свадебный день). И только изредка можно увидеть, как мамаши и бабули ведут своих чад из дворца творчества юных.
В самом парке тоже немноголюдно. Детские площадки запорошены снегом, без ребячьего гвалта. Ходят группами студенты, побрасав рюкзаки на скамейки. Прогуливаются пенсионеры и молодые мамочки с калясками и санками. Со смотровой площадке отлично просматриваются зимние пейзажи Правого берега. Так же, как и на аллее, мёрзнут памятники вместе с дамочкой под зонтом. Словно новогодние шары просматриваются сквозь деревья кабинки колеса обозрения. А в центре уже стоит новогодняя красавица ёлка.
Автор: Сергей Константинов.
Фото автора.
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