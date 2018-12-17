Нет задолженностей? Касса бесплатно

Счастливчиками станут первые 2000 калужских малых предприятий, которые в 2019 году обязаны применить ККТ. Торгово-промышленная палата в очередной раз встаёт на защиту микробизнеса.
Как известно, менять контрольно-кассовую технику бизнесменам приходится за свой счёт. Но купить новый аппарат недостаточно. Перед регистрацией онлайн-кассы в налоговой службе нужно заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД), приобрести фискальный накопитель (ФН), заказать и установить электронно-цифровую подпись (ЭЦП), а также настроить онлайн-кассу и установить облачную товарно-учётную программу.
Решение «под ключ» предложил Торговый дом «КАСБИ». В него входят контрольно-кассовая техника, техническая поддержка, гарантия на весь срок пользования, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и облачная товарно-учётная программа.
Уникальность совместного проекта заключается в том, что все необходимые для онлайн-кассы «под ключ» компоненты производятся калужскими предприятиями – партнёрами ТД «КАСБИ».
– Наша поддержка предпринимателей заключается в том, что онлайн-касса будет предоставляться им в безвозмездное пользование, а за сопутствующие товары они заплатят по ценам производителя, – объясняет коммерческий директор ТД «КАСБИ» Павел РЕУС. – Обратившись к нам, они смогут в режиме одного окна получить онлайн-кассу, полностью готовую к работе.
В ближайшее время будут отпечатаны сертификаты, которые дадут предпринимателям право на получение кассы. Число выданных бизнесмену сертификатов будет зависеть от количества его торговых объектов. Рассчитывать на его получение смогут те предприниматели, у которых не будет долгов по налогам.
Пока программа действует в Калужской области. Когда она даст результаты – её действие распространится на территории ближайших регионов.
Для получения сертификата:
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