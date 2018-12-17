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Лишь 10% врачей привились от гриппа в Обнинске

17.12.2018 11:57 1 424 Дмитрий Ивьев
Лишь 10% врачей привились от гриппа в Обнинске

В Калужской области продолжается вакцинация против гриппа, сообщили в понедельник, 17 декабря, в правительстве Калужской области. Так, в Обнинске привито более 34 тысяч человек. Среди малышей привито 90%. Хуже всего обстоят дела с самими медицинскими работниками, привито только 10%.  Беременные женщины и вовсе отказываются от прививок.

- Сейчас вакцины такого качества и сами технологии, что беременных женщин можно и нужно прививать. Намного хуже, если не будет сформирован иммунитет, - отметил министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ.

Он подчеркнул, что вакцин хватает. По плану должно быть привито не менее 75% врачей. Вопрос с вакцинацией врачей Обнинска будет решаться.

Уважаемые читатели! А вы прививаетесь от гриппа? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество здравоохранение константин баранов
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