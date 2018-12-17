Лишь 10% врачей привились от гриппа в Обнинске

В Калужской области продолжается вакцинация против гриппа, сообщили в понедельник, 17 декабря, в правительстве Калужской области. Так, в Обнинске привито более 34 тысяч человек. Среди малышей привито 90%. Хуже всего обстоят дела с самими медицинскими работниками, привито только 10%. Беременные женщины и вовсе отказываются от прививок.
- Сейчас вакцины такого качества и сами технологии, что беременных женщин можно и нужно прививать. Намного хуже, если не будет сформирован иммунитет, - отметил министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ.
Он подчеркнул, что вакцин хватает. По плану должно быть привито не менее 75% врачей. Вопрос с вакцинацией врачей Обнинска будет решаться.
Уважаемые читатели! А вы прививаетесь от гриппа? Пишите в комментариях!
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