Новую школу в Калуге откроют в августе 2019 года

17.12.2018 10:33 739

В конце минувшей недели в Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провел рабочую встречу с делегацией Республики Беларусь, которая во главе с министром архитектуры и строительства Беларуси Дмитрием МИКУЛЕНКОМ посещала наш регион.

В рамках визита состоялся осмотр строящихся жилых кварталов «Анненки», «Веснушки», на территории которого уже действуют школа и детский сад, а также строящейся средней школы в микрорайоне улицы 65 лет Победы Правобережья.

По заверениям представителей строительных компаний, в июле 2019 года основные работы по строительству школы будут завершены, введение в эксплуатацию запланировано на конец августа 2019 года.

Анатолий Артамонов отметил эффективность деятельности строительных компаний Беларуси на территории регион и подчеркнул, что «область заинтересована в ускорении реализации проектов белорусских компаний».

В настоящее время строительными компаниями Республики Беларусь на территории региона реализуются такие крупные проекты жилищной застройки как многоэтажная застройка «Белорусский квартал» (Обнинск), «Просто космос» (Обнинск), жилой комплекс «Анненки» (Калуга), миниполис «Веснушки» (Калуга). Проекты предусматривают благоустройство территорий, развитие социальной инфраструктуры будущих микрорайонов.

В 2017 году внешнеторговый оборот Калужской области с этой страной по сравнению с 2016 вырос на 24,4%. За 9 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот превысил 144 млн. долларов, увеличившись почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.