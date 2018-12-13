Помидорам тоже нужен чай

Встреча в клубе «Садовод» началась непривычно — с дегустации консервированных томатов. Ими решила угостить присутствующих овощевод Татьяна МИЛЮШКИНА. После того, как помидоры разошлись на ура, Татьяна Глебовна раскрыла секреты их выращивания.

Выбор семян

У современного дачника от разнообразия представленных в магазинах и Интернете семян глаза разбегаются. Цены варьируются в среднем от 10 рублей до нескольких сотен.

— На днях прошлась по калужским магазинам, оказывается, там большой выбор семян томатов, — рассказывает Татьяна Милюшкина. — Но нужно смотреть не только на цену и уж тем более не на красочную картинку, но и на упаковку. Хорошие фирмы пишут краткую информацию о сорте: высота растений, сколько их нужно высадить на одном квадратном метре, когда созревают и так далее.

Не стоит на свои семена оставлять гибриды. Урожайность от полученных растений гораздо ниже, к тому же неизвестно, что у вас в итоге вырастет. Ведь гибриды получают из нескольких растений.

Современные томаты должны отвечать таким требованиям, как высокая урожайность, устойчивость к различным заболеваниям и минимальные затраты труда. Хочется ведь и отдох­нуть, и получить неплохой урожай. При подборе сортов и гибридов следует учесть особенности выращивания томатов. Для теплиц подходят растения с неограниченным ростом, устойчивые к заболеваниям. Это индетерминантные и полудетерминантные — 1,5 метра высотой. В открытом грунте выращивают томаты ограниченного роста — детерминантные. Они бывают салатного и засолочного типов. Первые растения устойчивы к перепадам температур, стрессам, обладают прочным стержнем. Вторые имеют небольшие плоды с плотной кожицей, с высоким содержанием сухого вещества. Растения устойчивы к растрескиванию, стрессам.

Для посадки в теплице подходят высокорослые сорта.

Посев

Тамара Глебовна советует не торопиться с высадкой семян. Ранняя рассада может «состариться» — перерасти к тому времени, когда её высадят на участок. Чем моложе будет рассада, тем более качественный она даст урожай. У тех, кто сеет рассаду в январе-феврале, она будет плохая из-за недостатка освещения — день короткий.

— Возраст среднеранней рассады при высадке на участок должен быть 55–60 дней. Срок посева — середина марта, до 20 числа.

А низкорослые, раннеспелые томаты сеют до 30 апреля. Их высаживают в грунт, когда уже миновали заморозки.

Популярный у калужских дачников томат «эрос».

Подготовка почвы

Для высадки семян можно использовать готовый магазинный грунт или сделать его самим. Для всхожести нужна не питательная, а лёгкая почва.

— Я покупаю торфяные таблетки, очень удобно. После посева я их складываю в лоточек, накрываю целлофановой плёнкой и ставлю в тёплое место. Торфяная таблетка хороша тем, что она прекрасно держит тепло. На 4-й–6-й день рассада начинает всходить. Как только образовалось два настоящих листика, её надо «перевалить» — посадить в больший горшочек.

Для этого нужен другой, более тяжёлый грунт, ведь томаты — засухоустойчивые растения, их нужно готовить к постоянному месту произрастания. Для этого я беру одну часть дерновой земли — собираю кротовые кучи. Можно взять землю и с огорода, главное, чтобы не из того места, где росли картофель или томаты, можно и с огуречной грядки. Затем добавляю две части перегноя, спичечный коробок «Суперфосфата», стакан золы. Почва готовится недели за две до использования. Для профилактики заболеваний рассады почву можно пролить препаратами «Алирин Б» и «Гамаир» (по 1 таблетке на литр воды) либо «Фитоспорином». Одного пакета «Фитоспорина» хватает на весь сезон. Садоводы советуют: если нет перегноя, используйте вместо него «Биогумус».

Сильнорослое растение «чилийский лимон».

Тянутся к солнцу

— Появление петелек, семядолей на рассаде — очень ответственный момент. Рассаду надо выставить на свет, включить подсветку для досвечивания.

Чем хороши в этом случае торфяные таблетки: каждое растение живёт в своей ёмкости. Как только появились всходы, выставляем их на солнце, остальные же таблетки с ещё не взошедшей рассадой «сидят» в тёп­лом тёмном месте. Рассада дружно не всходит. Поэтому, когда сажают её в ящики, получается такая картина: 1–2 растения взошли, 10 — нет. Садовод вынужден оставлять взошедшие растения под плёнкой, ожидая дальнейших всходов.

После всходов растения ставят на трёхдневную круглосуточную подсветку. Затем продолжительность подсветки сокращается до 18 часов — с 6 утра до 10 вечера. Температура воздуха днём должна составлять 22–23 градуса, ночью — 19–20.

Оптимальный световой режим обеспечивается не только досветкой, но и расстановкой растений. Это один из обязательных элементов агротехники, от которого зависит качество рассады.

Расстановку рассады производят через 20–25 дней после первой перевалки.

В зависимости от состоя­ния растений проводят 1–2 подкормки. Из-за того, что я готовлю более тяжёлый грунт с дерновой землёй и перегноем, свою рассаду до высадки на участок не подкармливаю. Подкормка необходима, когда растение начинает отставать в росте, у него мельчают листочки, оно становится бледным.

Сейчас продаются специальные удобрения для рассады. Лично мне нравится «Фeртика Люкс», я всё время им пользуюсь. Это удобрение быстро растворяется в воде.

За сутки до пикировки или перевалки рассады растения проливают.

Причём садовод советует поливать растения тёплой водой не под корень, а через ящичек, в котором сначала стоят торфяные таблетки, потом небольшие горшки, затем горшки побольше.

Полив осуществляют раз в неделю.

Томат «голубое золото».

Многоразовые ёмкости

Татьяна Глебовна отмечает, что сейчас в магазинах для дачников представлены многообразные ёмкости, среди них есть даже со специальным выталкивающим дном. Она советует не приобретать большие ёмкости, потому что потом будет сложно пересадить растения на даче в грунт.

— Придётся выкапывать большую лунку! — говорит она. — Это неудобно. Садовод рекомендует отказаться от высадки рассады в пакетах из-под молока, так как в них грунт быстро киснет.

— Все ёмкости после того, как рассада высажена на участок, я мою либо «Фитоспарином», либо слабым раствором марганцовки.

На закалку становись!

— Важно закаливать рассаду. Как только на улице температура воздуха повышается до 10 градусов, растения выносят на балкон. В первый день их можно вынести на 2–3 часа, не больше. Постепенно время увеличивают. Но на ночь рассаду надо обязательно убирать домой. Лишь перед высадкой в грунт — за 10–12 дней — можно и на ночь оставить её на балконе.

Когда вы перевезли рассаду на участок, не торопитесь тут же высадить её. Сначала нужно выставить растения в ящиках в теплицу, дать время им адаптироваться к новым условиям — температуре, освещению.

Томаты можно выращивать не только на грядках, но и в цветочных горшках.

Если осенью этого не сделали, то, пока рассада акклиматизируется, зай­митесь почвой. Сначала её нужно удобрить: высыпать комплексное удобрение, например, «Фертика. Весна» согласно инструкции. В этом препарате содержатся все необходимые микроэлементы. Удобрения перекопали, затем обработали почву либо «Алирином Б» и «Гамаиром» (10 таблеток каждого препарата на 10 литров воды), либо «Фитоспорином». Это помогает предотвратить грибные заболевания.

Лунки пролили, рассаду высадили, присыпали лунки сухим грунтом. Это очень важно для предотвращения развития заболеваний.

Когда рассаду высаживаете на улице, сразу нужно поставить для неё колышек на расстоянии 10–15 см от стеб­ля. Если сделать это позже, можно повредить корни растений. Колышек устанавливают с северной стороны и подвязывают к растениям восьмеркой.

А ещё я всю зиму собираю спитую заварку, сушу, а потом использую при посадке томатов — кладу горстку в каждую лунку. Заварка помогает удерживать тепло, растениям очень комфортно.

В следующей публикации Татьяна Глебовна расскажет, как и чем кормить томаты на грядке.

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.