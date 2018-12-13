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Детский технопарк «Кванториум» открылся в Калуге

13.12.2018 12:59 0 880
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Калуге

В четверг, 13 декабря, в Калуге на улице Салтыкова-Щедрина, 66, торжественно открылся детский технопарк «Кванториум» - современное учреждение дополнительного образования, работа которого будет направлена на возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовку будущих высококвалифицированных кадров.

В открытии приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов, Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, министр образования и науки области Александр Аникеев, педагоги, ректоры ведущих вузов региона, представители общественности. Почетный гость мероприятия – летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

Заместитель губернатора Константин Горобцов подчеркнул, что с открытием «Кванториума» в нашей области начался новый этап развития системы дополнительного образования.

- Это учреждение будет играть ведущую роль в воспитании будущих инженеров, многие из которых, надеюсь, придут работать на калужские предприятия, - заявил он.

По словам Горобцова, в ближайшее время подобные центры планируется открыть и в других городах области:

- Как минимум один из них может появиться уже в 2019 году.

Константин Горобцов пожелал воспитанникам детского технопарка успехов в освоении сложных технических навыков и выразил уверенность в том, что здесь у них «будет возможность реализовать себя по максимуму».

Также в ходе торжественной церемонии открытия Дмитрий Разумовский вручил Благодарственные письма Городского Головы Калуги первым учащимся «Кванториума» - победителям V национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) в различных компетенциях.

Площадь здания Калужского «Кванториума» составляет  1900 кв.м. Его структура представлена различными  функциональными  зонами, среди которых специализированный цех высокотехнологичного оборудования, медиабиблиотека, коворкинг,  проектные мастерские, лаборатории (квантумы). Все они укомплектованы высокотехнологичным оборудованием.

Здесь ежегодно будут бесплатно  обучаться    не менее  800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Основными направлениями деятельности станут  космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Выбор направлений  обусловлен  потребностями экономики региона и имеющимся опытом развития системы дополнительного образования области по техническому и естественнонаучному направлениям.

Детский технопарк «Кванториум»  ставит своей задачей развитие «мягких навыков» (коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа и других), универсальных надпрофессиональных компетенций обучающихся, а также погружение в современную инженерную проблематику в высокотехнологичной образовательной среде.             

К работе со школьниками привлечены  действующие специалисты из разных отраслей промышленности и IT. В настоящее время партнерами технопарка  являются филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге, ООО «Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп рус», производственный кооператив «ГЕО», калужские филиалы ПАО «Ростелеком» и ООО «Мегафон».


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Тэги: область
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