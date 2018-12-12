Новый спортивный комплекс открыли в Сухиничах

В среду, 12 декабря, в Сухиничах открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
Новый спортивный объект стоимостью 90 миллионов рублей построли за полтора года в рамках социального проекта «Газпром – детям!».
В областном министерстве спорта его считают уникальным и одним из лучших ФОКов, возведенных за последние годы. Там есть единственный в регионе спортивный зал с паркетным покрытием, предназначенным для игры в баскетбол. Кроме того, на площади свыше двух тысяч квадратных метров размещены большой и малый универсальные спортивные залы для занятий и соревнований по различным видам спорта - мини-футболу, волейболу, настольному теннису. Также предусмотрена возможность тренировок по борьбе, занятий на тренажерах, ритмической и оздоровительной гимнастикой. В состав спорткомплекса входят необходимые служебные помещения. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения.
Анатолий Артамонов, обращаясь к пришедшим на открытие жителям, поздравил их с праздником – Днем Конституции РФ. При этом он подчеркнул, что открытие современного спорткомплекса – хороший подарок для жителей района к этому празднику.
- Столько спортивных объектов, сколько мы возвели в области за последние годы, никогда ранее у нас не строилось, - заметил глава региона. - Самое главное, чтобы как можно больше наших людей – и детей, и взрослых – привыкали укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни.
Также глава региона выразил готовность помогать тем воспитанникам физкультурно-оздоровительного комплекса, которые добьются хороших результатов в спорте высших достижений и, возможно, в будущем будут представлять наш регион и страну на крупных соревнованиях.
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