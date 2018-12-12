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Поголовье крупного рогатого скота существенно увеличится в Калужской области

12.12.2018 17:00 0 297
Поголовье крупного рогатого скота существенно увеличится в Калужской области

В среду, 12 декабря, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ посетил новую ферму по разведению крупного рогатого скота в селе Утешево Бабынинского района и производственную базу «Шлиппово» в Сухиничском районе Агропромышленного холдинга «Мираторг». В поездке главу региона сопровождали президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и генеральный директор ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мираторг» Александр Павлов.

Ферма в Утешево предназначена для содержания 6–8 тысяч голов скота, в настоящее время на площадку завезено 1546 животных абердин-ангусской породы. Для обеспечения их кормами в этом году на территории Бабынинского района компанией заготовлено 14 700 тонн сенажа, убрано 1812 га кукурузы на силос, заложено почти 46 тысяч тонн зеленой массы. Яровой сев проведен на площади 4661 га.

Глава региона осмотрел кормосклад, конюшню, помещения для временного содержания скота и проведения ветеринарных манипуляций, площадки для выпаса.

Производственная площадка Мираторга в деревне Шлиппово Сухиничского района – высокотехнологичная база для проведения ремонта и технического обслуживания автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники. Она также предназначена для выполнения складского и транспортно-логистического функционала. Её строительство велось четыре месяца, затраты составили 120 миллионов рублей, создано 312 рабочих мест.

Здесь губернатор осмотрел административно-бытовой корпус, оснащенный современными компьютерными и техническими средствами, и помещение ремонтной мастерской. Оно разграничено на две зоны - для легковых и грузовых автомобилей, а также оборудовано четырьмя постами для ремонта тракторной техники, имеет зону технического обслуживания и шиномонтажа, токарный и слесарный цеха. Кроме того, комплекс располагает складскими помещениями. Для зимнего хранения техники предусмотрены навесы, есть собственная автомойка, АЗС, автономная газовая котельная, посты весового контроля.

Анатолий Артамонов отметил значимость сотрудничества региона с компанией «Мираторг», подчеркнув, что она работает с применением самых современных технологий и заботится о своих сотрудниках:

- Здесь есть понимание того, как правильно строить отношения с людьми, как ценить их, развивать их способности. Люди отвечают на такую заботу и вносят много предложений по улучшению производства.

Губернатор также акцентировал внимание на договоренностях с компанией по возвращению в оборот новых земель сельхозназначения и расширению кормовых площадей.

- Думаю, что скоро здесь появятся дополнительные производственные участки, которые позволят формировать племенное ядро новой породы скота, - заявил глава региона.

Со своей стороны Виктор Линник поблагодарил Анатолия Артамонова и правительство области за всестороннюю поддержку проекта, выразив уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

Отметим, что в общей сложности объем инвестиций «Мираторга» в АПК Калужской области составит более 7,8 миллиарда рублей. Создано более 600 рабочих мест. Холдингом также сформирован в регионе земельный банк в 120 тысяч гектаров, из которых свыше 53 тысяч га обрабатываются, 64 тысячи га планируется вовлечь в оборот в ближайшее время.

Общее поголовье скота на всех объектах составляет 37 677 голов. К 2020 году этот показатель планируется довести до 85 286 голов.


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Тэги: область
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