На 138% выросла грантовая поддержка калужских общественных проектов в 2018 году

В среду, 12 декабря, в Калуге министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег КАЛУГИН вручил ведомственные награды активистам региональных общественных объединений и движений, журналистам. Мероприятие было приурочено к празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации.
Олег Калугин поздравил собравшихся с государственным праздником. Он отметил, что Основной закон страны служит надежным юридическим каркасом общества, в рамках которого функционирует управленческий механизм, строится система отношений между государством и его гражданами.
По словам министра, с каждым годом господдержка, направленная на развитие гражданского общества, растет. Гранты Президента Росси - один из действенных инструментов повышения активности и качества работы некоммерческих организаций. И калужанам есть, чем гордиться: в 2018 году 18 областных проектов-победителей получили поддержку в общей сложности почти 55 миллионов рублей, что на 138 % больше, чем в прошлом году.
Как отметил Олег Калугин, «Региональная идентичность» - один из важнейших и перспективных проектов, стартовавших в этом году. В его рамках будут организованы экскурсии по историческим местам области с целью формирования у жителей чувства гордости и причастности к историческому и культурному наследию калужского края, которое имеет не только «национальное, но и глобальное звучание».
Кроме того, 11 социальных проектов шести региональных изданий выиграли гранты Роспечати. «Мосальская газета», «Юхновские вести», «Калужский перекрёсток», «Бетлицкий вестник», «Новая жизнь», «Новая среда+» получили почти три миллиона рублей из федерального бюджета.
Олег Калугин пожелал дальнейших успехов в данном направлении, подчеркнув, что профильное министерство будет и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь при оформлении конкурсных заявок.
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