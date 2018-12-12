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Для спасения трёхлетнего мальчика собирают 540 тысяч

12.12.2018 14:49 0 743 Дмитрий Ивьев
Для спасения трёхлетнего мальчика собирают 540 тысяч

Калужский благотворительный фонд «Вместе» во вторник, 11 декабря, объявил о сборе средств для трёхлетнего Артура Султанова из посёлка Шайковка Кировского района. Мальчику поставлен тяжелый диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА).

- За медицинским термином прячется опасная для жизни ребенка болезнь, - говорит руководитель фонда «Вместе» Татьяна ПЕТРОВА. - В годик Артур ни как не мог начать самостоятельно ходить, началась череда обследований и хождений к врачам. Данное генетическое заболевание постоянно прогрессирует, и мышцы Артура слабеют, в том числе и дыхательные. А лечения на данный момент в нашей стране, к сожалению, нет. На данный момент Артур не может стоять даже у опоры, стал менее активным. Но прибавилась еще одна проблема: малыш два раза очень тяжело переболел бронхитом. И выяснилось, что он не может самостоятельно откашливать слизь, которая скапливается в бронхах и может в любой момент привести к воспалению легких. Такие инфекции смертельно опасны при СМА, ребенок может умереть!

Для очищения легких малышу необходим откашливатель, который стоит у производителя 540 тысяч рублей.

Желающие помочь могут перечислить любую сумму с помощью реквизитов, указанных ниже:

  • Карта Сбербанка 63900222 9001807328 (Артуру)
     
  • Счет благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»:
    ИНН 4027990137, КПП 402701001
    р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
    к/с 30101810100000000612
    БИК 042908612
    Назначение платежа: Артуру
     
  • СМС: Отправьте ЕВ362+сумма на номер 3434. Например, для пожертвования 200 рублей отправьте смс ЕВ362+200 на номер 3434 (Артуру).


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Тэги: общество татьяна петрова
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