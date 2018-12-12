Для спасения трёхлетнего мальчика собирают 540 тысяч

Калужский благотворительный фонд «Вместе» во вторник, 11 декабря, объявил о сборе средств для трёхлетнего Артура Султанова из посёлка Шайковка Кировского района. Мальчику поставлен тяжелый диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА).

- За медицинским термином прячется опасная для жизни ребенка болезнь, - говорит руководитель фонда «Вместе» Татьяна ПЕТРОВА. - В годик Артур ни как не мог начать самостоятельно ходить, началась череда обследований и хождений к врачам. Данное генетическое заболевание постоянно прогрессирует, и мышцы Артура слабеют, в том числе и дыхательные. А лечения на данный момент в нашей стране, к сожалению, нет. На данный момент Артур не может стоять даже у опоры, стал менее активным. Но прибавилась еще одна проблема: малыш два раза очень тяжело переболел бронхитом. И выяснилось, что он не может самостоятельно откашливать слизь, которая скапливается в бронхах и может в любой момент привести к воспалению легких. Такие инфекции смертельно опасны при СМА, ребенок может умереть!

Для очищения легких малышу необходим откашливатель, который стоит у производителя 540 тысяч рублей.

Желающие помочь могут перечислить любую сумму с помощью реквизитов, указанных ниже: