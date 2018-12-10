В правительстве рассказали об оптимизации медицинских организаций

10.12.2018 16:33 787

Планы по совершенствованию системы оказания медицинской помощи жителям региона обсудили в понедельник, 10 декабря, в Калуге на заседании регионального кабинета министров.

В июне текущего года по итогам заседания Совета по здравоохранению при губернаторе области профильному министерству было поручено разработать предложения по улучшению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению путем оптимизации медицинских организаций и усиления кадрами первичного звена.

По словам министра здравоохранения региона Константина БАРАНОВА, эта работа будет проходить в два этапа. На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала 2019 года, в регионе планируется создать 6 межрайонных центров. К ЦРБ Кировского района будут присоединены Центральные районные больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. К ЦРБ Людиновского района – больницы Жиздринского и Хвастовичского районов. В состав Юхновской ЦРБ войдут Износковская и Мосальская ЦРБ. К Сухиничской ЦРБ присоединят Мещовскую и Думиничскую больницы. К ЦРБ Козельского района – Ульяновскую ЦРБ. К Дзержинской ЦРБ – больницу Медынского района. Реорганизация затронет и городские учреждения: к Калужской городской больнице им. Хлюстина присоединят Ферзиковскую ЦРБ, к Калужской городской больнице № 5 – ЦРБ Перемышльского района. На первом этапе права и обязанности реорганизованных учреждений перейдут к вновь созданному юридическому лицу с сохранением структуры. Весь персонал будет переведен в созданное учреждение.

На втором этапе до конца первого полугодия 2019 года запланировано сокращение административного персонала и оптимизация маршрутизации оказания медицинской помощи населению. В конечном итоге произойдет слияние лечебных учреждений с сохранением коечного фонда круглосуточного и дневного стационаров.

Пациентов реорганизуемых ЦРБ за получением медицинской помощи, в том числе у «узких» специалистов, будут направлять в межрайонные центры с помощью технологии «Медицинский автобус». Произойдет централизация и параклинических служб (лабораторной и лучевой диагностики). Организация выездных форм работы, в том числе «узкими» специалистами межрайонных центров, позволит повысить доступность и качество медицинской помощи.

Создание станций скорой медицинской помощи на базе межрайонных центров будет способствовать сокращению времени прибытия к пациентам, более рациональному использованию транспорта и сокращению расходов на ГСМ, отмечают в министерстве.

В поддержку реформы системы здравоохранения области высказались приглашенные на совещание руководители лечебных учреждений области. По их мнению, необходимость перемен назрела давно, важно, что итогом этой работы станет повышение доступности медицинской помощи жителям региона и укомплектование медицинских организаций квалифицированными кадрами.

На пациентоориентированность предстоящей реорганизации обратил особое внимание и губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

По словам губернатора, глава Минздрава России Вероника Скворцова в ходе недавней рабочей поездки в нашу область одобрила планы региональной власти.

- Каждый калужанин должен почувствовать на себе, что медицинская помощь стала лучше, - отметил губернатор. - Для этого межрайонные центральные больницы должны быть укомплектованы подготовленными и ответственными специалистами и, в первую очередь, руководителями.

Закупку медицинских автобусов планируется провести в первом квартале следующего года. Губернатор подчеркнул, что по опыту «Школьного автобуса» весь транспорт будет подчиняться единой диспетчерской службе.

- Скорая медицинская помощь также станет единой для всех и будет находиться в ведении областного руководства, - пояснил Артамонов. - Автомобилей скорой помощи должно быть достаточно для соблюдения 20-ти минутного норматива прибытия к месту вызова. Главная задача – население Калужской области должно быть довольно качеством оказываемой медицинской помощи. И в этой работе особенно важна поддержка не только со стороны глав на местах, но и самих калужан, депутатов, общественности и средств массовой информации.