Жители Полотняного Завода пожаловались губернатору на неприятный запах

10.12.2018 15:26 635

В понедельник, 10 декабря, в Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провел прием граждан, обратившихся к нему с просьбами об оказании содействия в решении личных вопросов.

Жители поселка Полотняный Завод Дзержинского района попросили оказать содействие в решении экологической проблемы, сложившейся в населенном пункте в связи с работой нефтеперерабатывающего предприятия. По словам граждан, в поселке сохраняется неприятный запах, который появляется в результате работы завода.

Артамонов обратился к руководству предприятия, которое принимало участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона попросил учесть пожелания жителей.

- Пожалуйста, сделайте все для того, чтобы в результате работы предприятия не только не было вредных выбросов, но и не было неприятного запаха, - подчеркнул он. - Постарайтесь сделать абсолютно все для того, чтобы к вам - руководству предприятия - претензий не было.

Также на мероприятии был рассмотрен вопрос восстановления централизованного водоснабжения в поселке Раменский Мосальского района. Существующая скважина пришла в негодность, действующие колодцы не решают проблему водоснабжения населенного пункта.

По словам жителей, для того, чтобы набрать воды, им приходится занимать очередь у колодца в четыре часа утра.

- Есть один частный колодец, владелец которого продает воду, но ее тоже не хватает, - пояснили представители поселка.

Артамонов назвал сложившуюся ситуацию недопустимой и поручил руководству регионального водоканала сделать несколько водоразборных колонок. Данный вопрос будет находиться на контроле регионального министерства строительства и руководства муниципального образования.