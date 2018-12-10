Российско-Армянский форум прошёл в Калужской области

10.12.2018 11:31 475

Калужская область стала местом проведения IV Российско-Армянского форума по здравоохранению. 7 декабря он состоялся в Обнинске.

В его работе приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн, руководители ряда крупнейших научных медицинских организаций двух стран, медицинские работники, ученые, представители общественности. В режиме видеоконференцсвязи в форуме участвовали главные внештатные специалисты-онкологи и ведущие специалисты тридцати российских регионов.

Форум был организован по инициативе министерств здравоохранения России и Армении и проводится ежегодно с 2014 года. В этом году – на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ в Обнинске.

Участники мероприятия обсуждали вопросы реализации национальных программ по онкологии и радиологии, развития электронного здравоохранения и телемедицины.

- Значение прямого доверительного диалога между организаторами здравоохранения, врачами и специалистами наших стран сложно переоценить, - отметила Вероника Скворцова. - Прошедшие годы показали высокую востребованность нашего форума как уникальной площадки для обсуждения общих тем.

Федеральный министр подчеркнула, что в нынешнем году главная тема обсуждения - профилактика и лечение онкологических заболеваний:

- Президентом России Владимиром Путиным перед нами поставлена задача по снижению смертности от онкологических заболеваний. В рамках национального проекта «Здравоохранение», который начинает реализовываться в январе 2019 года, нами подготовлен комплексный федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В ближайшие годы мы должны сформировать единую вертикально интегрированную противоонкологическую систему - от первичного звена здравоохранения до ведущих национальных онкологических центров. Кроме этого планируется выработать тотальную настороженность к онкологическим заболеваниям у врачей первичного звена. Для этого будет внедряться интерактивная, хорошо иллюстрированная образовательная программа.

По словам Вероники Скворцовой, важнейшую роль в решении поставленных задач играет профилактика и расширение скринингов, в первую очередь в ходе диспансеризации. При этом министр отметила, что онкология – та область медицины, которая наиболее тесно сопряжена с инновационным развитием. Она поблагодарила коллектив МРНЦ им. А.Ф. Цыба за активное участие в научных разработках.

Губернатор Анатолий Артамонов в своем выступлении поблагодарил организаторов форума за возможность его проведения на калужской земле. В числе факторов, способствующих профилактике онкозаболеваний, глава региона назвал популяризацию здорового образа жизни и воспитание у населения культуры своевременного обращения за медицинской помощью. Он также напомнил о необходимости поощрения специалистов, которые на ранних стадиях выявляют предрасположенность пациентов к онкологическим заболеваниям.

Перед началом форума его участники почтили минутой молчания память погибших при Спитакском землетрясении в Армении, которое произошло 30 лет назад.

Вероника Скворцова в сопровождении Анатолия Артамонова, а также гости форума познакомились с выставкой, посвященной жизни и деятельности академика А.Я. Абрамяна, открытой в фойе МРНЦ. Здесь же прошла презентация книги «Армяне в истории и культуре России XVIII-XX вв.». Гости посетили мемориальный кабинет академика А.Ф.Цыба.

Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области борьбы с онкологическими заболеваниями.