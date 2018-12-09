«Наташа» выросла на грядке

Элеонора ЛУКИНА — признанный калужский цветовод. Несмотря на преклонный возраст (женщине далеко за 80), она активный дачник. О своём «цветочном кордебалете» Элеонора Маратовна рассказала в клубе «Садовод».

— Я всё делаю сама, ждать помощи мне не от кого, — признаётся женщина. — Даже для своих дорожек цементные круги, я их называю блинами, «пекла» собственными руками.

Люблю, когда на участке есть разные зоны со всевозможными композициями. Поэтому у меня много камней, которые оплетают стелющиеся растения. На трёх арках живут клематисы. А вот традиционным цветам, таким как лилии, тюльпаны, нарциссы, увы, уже места не остаётся.

Цветёт на пенсии

— Мою старую яблоню оплетает гортензия черешковая, — говорит Элеонора Лукина. — Это растение интересно тем, что оно цветёт не когда молодое, а уже «на пенсии» — лет через 8 после посадки. Два года эта гортензия вообще не растёт, ни одного цветочка — ничего! Зато потом как попрёт!

Эта вьющаяся лиана смот­рится не менее красиво, чем тот же дикий виноград. Её используют для оформления арок, забора, беседок. А ещё гортензия отличается зимостойкостью и тонким медовым ароматом.

Растения-соседи

Элеонора Лукина советует начинающим цветоводам заранее планировать свои посадки, тщательно выбирать место, учитывая не только условия — почву, солнечный участок, затенённость, — но и зелёных соседей.

Так, например, клематисы не стоит сажать с хвойниками.

— На моём участке горная сосна так разрослась, что её корни загубили растение, — отмечает цветовод. — А я очень люблю клематис. Особенно «викторию». Это один из лучших. Ведь большинство клематисов цветут на макушках, а этот начинает «от колена» — не выше.

Всё в цвету!

Кроме того, есть растения, которые на картинках выглядят заманчиво, а по сути оказываются сорняками, их потом просто невозможно вывести.

— Цимбалярия оказалось такой гадостью, я от неё насилу избавилась, — рассказывает цветовод.

— Я люблю почвопокровные растения, вот она меня и привлекла. Оказалось, что разрастается с невероятной скоростью, потом находишь её во всех концах сада!

Слабость дачницы — миниатюрные растения: тимьяны, альпийская гвоздика, всевозможные камнеломки.

— Но самое большое украшение на участке — это хвойники, — уверена женщина. — У меня они растут вдоль забора. Много и всевозможных туй, нашлось место даже тису ягодному — шикарному растению.

О каждом своём питомце цветовод готова говорить часами.

— Они у меня все любимые. Например, иберис — полукустарник с жёсткими стебельками, вечно зелёный, не пропадает, черенкуется великолепно. Полынь стеллера — интересное растение, серого цвета, подходит для украшения цветников. Горец родственный — прекрасное почвопок­ровное растение, обволакивает буквально всё. Смотрится очень интересно: сначала становится розовым, а к концу цветения — красным. Радует до самых заморозков. Аир гармонично вписывается в облик любого сада. Бересклет — чудесный кустарник: чем больше его стрижёшь, тем больше он ветвится.

Бересклеты часто используются для создания живых изгородей. А для альпинария цветовод советует сажать азореллу, это растение буквально стелется по земле, образуя зелёный ковёр, сквозь который не может прорасти ни один сорняк.

Элеонора Маратовна уверена, что многие цветоводы зря игнорируют злаки, они подходят для декорирования цветников.

Конечно, у калужанки на участке есть и всевозможные розы, и популярные хосты. Нашлось место и флоксу «наташа». По сравнению с пышными цветами у этого растения совершенно крошечные листья. Его цветоводы ценят за необычную окраску — двухцветные розово-белые соцветия.

Зимой Элеонра Маратовна не отдыхает, она обменивается опытом с коллегами-цветоводами, выискивает новые интересные растения, которые смогут стать украшением её сада.

Каждый год в саду Элеоноры Маратовны появляются новые растения.

Нежный клематис стелется по земле.

Цветущий кустарник — гортензия «сильвер доллар».

Многолетние фиалки.

Флокс «наташа».

Многолетнее растение горечавка.

На участке много хвойников.

Эта статья была опубликована в №49 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.