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Калужскую «Точку кипения» признали одной из лучших в стране

07.12.2018 08:56 0 248 Дмитрий Ивьев
Калужскую «Точку кипения» признали одной из лучших в стране

Созданная весной этого года в Калуге «Точка кипения» признана одним из лучших подобных проектов в стране. Организаторы пространства, предназначенного для коллективной работы по различным актуальным направлениям, на днях получили грамоту за подписью специального представителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

- За очень небольшой срок мы все вместе провели более 100 различных мероприятий, которые посетило более 3000 уникальных посетителей, - рассказали авторы «Точки кипения». - Мы продолжим работу по развитию технологического предпринимательства, цифровой экономики, инвестиционной привлекательности и самое главное - развитию человеческого капитала и появлению новых лидеров в нашем регионе.

Уважаемые читатели! А какие вопросы в Калуге, на ваш взгляд, требуют общественного обсуждения? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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