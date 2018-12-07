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Проблемы с водоснабжением в Жилетово решены

07.12.2018 08:34 0 277
Проблемы с водоснабжением в Жилетово решены

На днях в деревне Жилетово заместитель губернатора области Алексей Никитенко, министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков и исполняющий обязанности генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» Юрий Петру­шин осмотрели станцию 2-го подъема, снабжающую населенный пункт водой.

Реконструкция централизованной системы водоснабжения Жилетово была выполнена всего за три месяца. Решение о проведении работ принято в феврале текущего года, реконструкция началась 28 июля, а 29 октября строительство было полностью завершено. С 31 октября вода бесперебойно подается в Жилетово уже по новой сети, и потребители, а это боле трех тысяч жителей населенного пункта, смогли воочию оценить качество проведенных работ.

В деревне фактически был проложен новый водовод протяженностью около 5 километров - от водозабора в районе посёлка Полотняный Завод. Также осуществлена модернизация станции 2-го подъема и её перенос на территорию водозабора. Это позволило использовать в более экономичном режиме работу всего оборудования.

Общая стоимость работ составила 12 миллионов рублей. Источниками финансирования явились - средства областного бюджета по подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» и средства Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал».

- Программа «Чистая вода», в рамках национального проекта «Экология», продолжает реализовываться на территории Калужской области, - отметил заместитель губернатора Алексей Никитенко. - И здесь мы уделяем большое внимание снижению потерь. Как яркий пример, мы снизили на 30 % потери в энергопотреблении. Новая станция в поселке Полотняный Завод построена в кратчайшие сроки, она полностью автоматизирована и работает без присутствия рабочего персонала. Насосное оборудование включаются автоматически. Следить за работой оборудования станции будут специалисты обновленной центрально-диспетчерской службы водоканала.

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков высоко оценил реконструкцию водовода и подчеркнул, что это позволило кардинально решить многолетние проблемы водоснабжения всех без исключения жилетовских многоэтажек.


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Тэги: область
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