Подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами завершается в Калужской области

В четверг, 5 декабря, в Москве в министерстве природных ресурсов и экологии РФ состоялось совещание с руководителями субъектов ЦФО. Обсуждались вопросы завершающего этапа подготовки перехода региона на новую систему обращения с отходами, которая вступает в действие с января 2019 года.
В Калуге в режиме видеосвязи в мероприятии приняли участие заместитель губернатора области Алексей НИКИТЕНКО, представители региональных министерств конкурентной политики, строительства и ЖКХ, а также калужского Управления Росприроднадзора.
Центральной темой обсуждения стало утверждение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
По словам Алексея Никитенко, до 20 декабря в соответствии с действующим законодательством данный тариф будет установлен. В него будут включены затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, а также расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и НДС в размере 20%.
При этом отмечается, что в Калужской области сохранится прежняя схема оплаты за обращение с ТКО: в многоквартирных домах она будет взиматься с квадратного метра, в индивидуальных домах – с человека.
Заместитель главы региона акцентировал внимание на том, что «вопрос обоснованности формирования предельного единого тарифа для населения на услуги регоператора находится на особом контроле регионального правительства».
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