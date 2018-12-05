Жуков: «Я сделал всё, чтобы выполнить свой долг»

05.12.2018 16:32 195

1 декабря исполнилось 122 года со дня рождения великого полководца.

Георгий Константинович Жуков — фигура легендарная, неоднозначная. Одни поют ему дифирамбы, другие называют кровавым мясником Победы, списывая на его счёт все неудачи Великой Отечественной войны. О том, каким же он был на самом деле, мы поговорили с историком, кандидатом исторических наук Артёмом КОВАЛЁВЫМ.

— Жуков — яркий пример того, что мы иной раз с нашей историей обращаться не умеем, — считает он. — Признаём две крайности — либо абсолютное восхищение, либо полное отрицание. А нужно видеть исторических деятелей живыми людьми. Только зная их биографию, время, в котором они жили, мы можем понять, почему они вели себя так, а не иначе.

Судьба бросает на войну

— Жуков родился в 1896 году в крестьянской семье, в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда. Это было тяжёлое время: средняя продолжительность жизни — 34 года, крестьяне часто недоедали, они, можно сказать, постоянно боролись за своё существование. Его отец, подрабатывая в Москве, подорвал здоровье. Мать еле-еле тащила всю семью. Ещё мальчишкой ему пришлось отправиться учиться скорняжному делу (выделка мехов. — Прим. автора) к дяде в столицу. Известна такая история: когда Корин рисовал портрет маршала, художник спросил: «Вы, наверное, прирождённый военный?» На что Жуков ответил: «Знаете, какой во мне погиб замечательный скорняк!»

Его жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. Всё перечеркнула Первая мировая. Жукова отправляют в конницу. Здесь проявляется его непростой характер. Он был человеком прямым. За что его и невзлюбило младшее начальство. Но, несмотря на это, он пробился, получил унтер-офицерский чин. Первый подвиг — на следующий год после начала службы, в 1916 году: он взял в плен австро-венгерского офицера. Какое мастерство выездки к этому времени должен был иметь крестьянский парень, чтобы захватить военного, полжизни проведшего в седле?!

Второй Георгиевский крест он получил, будучи в шаге от смерти: снаряд попал в отряд, почти все погибли…

Дальше была революция, расформирование, возвращение в Стрелковку и новая мобилизация — теперь уже в Красную армию.

Он никогда за спины не прятался: командует конницей, взводом, эскадроном. Получил знаменитую в то время награду — красные революционные штаны. ­Воевал и на восточном направлении, и на юге, подавлял крестьянский ­Антоновский мятеж. Не жалел ни себя, ни врагов.

Звезда Героя

Он оказался в армии в очень непростое время — 30-е годы XX века. Сталин у власти. Он подозревает негласное недовольство среди военных. Начинается чистка, под которую попадают многие значимые командиры, ­такие как Тухачевский, Якир, Уборевич. Жуков по службе связан с некоторыми из крупных репрессированных военачальников. Его вызывают на собрания, «разбирают». Но он ведёт себя совершенно нетипично — ­отправляет телеграмму Сталину: «В чём меня обвиняют? Обвиняйте напрямую!» Сталин не ответил. Но преследования прекратились…

1939 год — первый крупный успех Жукова как полководца. Халхин-Гол. Японцы нападают на нашего союзника — Монголию. Благодаря Георгию Константиновичу была взята высота Баин-Цаган, что позволило войскам перейти в контрнаступление. Говорят, что всё поле было усеяно искорёженными танками. Его критиковали за рискованное решение, за огромные потери в технике. Но задачу-то он выполнил! Жуков получил первую Звезду Героя и теперь был лично знаком со Сталиным.

Великая Отечественная

— Накануне 1941 года Жуков во многом предсказывал последующие события. Зимой 1940–41-го прошли штабные учения на картах. Георгий Константинович ­показал, где и как враг может напасть. Сталин обратил на это внимание — и Жуков стал начальником Генштаба. Он приложил все усилия, чтобы, насколько возможно, подготовиться к войне.

Накануне 22 июня 1941 для нашей разведки стало очевидным, что нацисты нападут. Есть версия, что Жуков предложил Сталину первым нанести удар, если уж война неизбежна. На это намекал маршал и через много лет после войны. Однако и он признавал, что Сталин был прав, когда отклонил его предложение. Жуков рассуждал как военный, Сталин — как государственный деятель, понимающий, что мы не должны первыми развязывать войну. Жукову тогда с огромным трудом удалось убедить лидера партии привести войска в готовность.

Победы и поражения

— Жуков всегда показывает себя сильным человеком. Чего стоит только битва за Киев в 1941 году! Это одно из самых трагических событий в нашей военной истории. Он сказал Сталину, что нужно пожертвовать Киевом, отвести от него войска из возможного окружения. Но тот приказал держаться до последнего. Киев всё равно пал. Эта ошибка руководства стоила нашей стране 700–800 тысяч солдат. Из-за этого спора Сталин сместил Жукова с должности начальника Генштаба — отправил командовать фронтом под Ельней. Здесь была одержана наша первая победа. Хотя критики пытаются уменьшить военную значимость этого события, ставшего важным психологическим фактором.

С этого времени Жукова отправляют на самые опасные участки. Он спасает Ленинград в сентябре 1941 года и, конечно, Москву. Жуков говорил, что битва за Москву — главная в его жизни. Вопреки расхожему мнению, её выиграли не количеством красноармейцев, а военным умением. Численное превосходство — и в живой силе, и в технике, особенно в авиации, — было у нацистов.

Нельзя не сказать, что Жуков участвовал в разработке плана Сталинградской битвы. Были и тёмные пятна — серия операций под Ржевом. Долгие и почти безрезультатные бои. Огромные потери с обеих сторон. Под Юхновом погибла армия генерала Ефремова. Но, с другой стороны, именно Ржевская битва позволила оттянуть немцев от Сталинграда.

Начиная с 1942–1943 года Сталин больше доверял профессионалам, военным, Жуков теперь координирует действия нескольких фронтов.

Историки спорят относительно оценки битвы под Берлином на Зееловских высотах. Мол, не надо было 1-му Белорусскому фронту, которым командовал лично Жуков, так быстро продвигаться, штурмовать, а дали бы противнику возможность отступить. Жуков был уверен, что, если бы немцы в тех же силах отошли в Берлин, то в уличных боях наши потери были бы намного больше. Получается, маршал стремился сберечь солдат — ­насколько в принципе мог это делать в такой страшной войне.

Дело Жукова

— После Победы Жуков стал полководцем № 1. Сталин побаивался его популярности. И на него завели сначала «дело авиаторов», а затем — «трофейное». Среди авиационных командиров не случайно был и его друг Новиков.

А по второму делу на даче Жукова нашли множество разных вещей. Ему вменялся в вину вывоз имущества из Германии. Жуков рассказывал, что, когда он освобождал города, жители действительно дарили ему подарки. Не будем забывать, что Жуков, как и многие, выходец из небогатой крестьянской семьи, впервые оказавшийся в Европе. Началось разбирательство. Вслед за обвинениями в «барахольстве» шли упрёки в высокомерии, «бонапартизме», а там и до измены уже недалеко. Но тут нужно отдать должное нашим маршалам. Конев первый поднялся и заявил, что Жуков не может быть врагом Родины. И все полководцы его поддержали. Перед такой силищей даже Сталину пришлось отступить.

Жукова не тронули, но перевели из Москвы в Одессу, затем — на Урал. Есть сведения, что Сталин незадолго до своей смерти вызывал его к себе. О чём они говорили, сложно сказать. Мы можем только предполагать, что он видел в нём своего преемника.

Когда Сталин умер, началась борьба за власть. Берия и Хрущёв претендуют на первенство. Жуков не мог не понимать, что Берия — это продолжение жёсткого курса, а Хрущёв — отказ от репрессий. Жуков делает сложный выбор — лично арестовывает Берию.

В последующем Жуков много сделал для перевооружения армии. Он проводил военные учения по испытанию ядерного оружия, учения на Тоцком полигоне в 1954 году. В то время ещё никто из военных не представлял чудовищных последствий облучения…

Наследники Сталина неоднозначно относились к Жукову: скорее всего, их смущала слава Маршала Победы. Хрущёв отправил его в отставку, и Брежнев не очень-то жаловал. Конечно, если поставить Брежнева и Жукова рядом, все понимали, кто настоящий герой.

Маршал стал писать воспоминания, с болью в сердце редактировал, когда ему говорили, что он должен туда вписать Брежнева — полковника, с которым якобы советовался по важным вопросам.

Последнее светлое пятно в его жизни — новая семья. О личных отношениях Жукова также ходит много легенд. На склоне лет он встретил молодую женщину, врача, которая была на 30 лет его моложе, — Галину Семёнову. Ушёл к ней от жены. У них родилась дочь Маша.

У Жукова начались серьёзные проблемы со здоровьем. Супруга всю себя отдавала, чтобы продлить ему жизнь. Её смерть стала ударом, которого он уже не смог выдержать. Умер Жуков в 1974 году, через 7 месяцев после неё.

Жуков хотел, чтобы его похоронили на родине. Но власти решили иначе: его кремировали и захоронили в Кремлёвской стене.

— Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать: я сделал всё, чтобы выполнить свой долг. Дни моих самых больших радостей совпали с радостями Отечества. Тревога Родины, её потери, огорчения всегда волновали меня больше, чем личные. Я прожил жизнь со знанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой жизни, — говорил Жуков.

Последняя любовь Жукова Галина.

С женой Галиной и дочерью Машей.