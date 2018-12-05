Калужский аэропорт обретёт имя

05.12.2018 15:55 162

Масштабный проект «Великие имена России», в рамках которого 45 аэропортам нашей страны предлагается присвоить имена выдающихся людей, подходит к завершению.

— Это очень хорошая идея — использовать ворота в нашу страну для пропаганды и популяризации истории и культуры России, — считает глава Минкультуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ. — Очень важно, чтобы в основу было заложено несколько принципов.

Имена должны быть известны не только внутри страны, но и узнаваемы за рубежом, потому что это решает сразу несколько задач, в том числе — популяризации культуры, считает Мединский.

Министр отметил также, что всенародное обсуждение «… безусловно, приведёт к тому, что люди будут лучше знать свою землю, свою малую родину».

Лучшие из лучших

— Конечно, приятно, когда аэропорты в разных странах носят имена великих. Это вызывает у людей чувство гордости. Чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше понимаю, насколько это важно — прославлять выдающихся сооте­чественников, — рассказала председатель Общественной палаты Галина ДОНЧЕНКОВА. — Изначально ВЦИОМ предложил 10 кандидатур. На совете Общественной палаты мы вынесли их имена на обсуждение. Важна принадлежность великого человека к Калужской земле: чтобы он здесь или родился, или трудился, или имел высокую оценку как учёный, политик либо как деятель культуры. Этот вопрос вызвал жаркие обсуждения. Мы рассматривали кандидатуры писателей, которые проживали в Тарусе, цариц, учёных. Список получился внушительный. Но, всё обсудив и обдумав, мы его скорректировали, добавив лишь имя советского композитора Серафима Туликова.

На втором этапе из десяти имён были отобраны три: лётчика-космонавта Павла Беляева, Маршала Советского Союза Георгия Жукова, учёного и изобретателя Константина Циолковского.

До 30 ноября можно было проголосовать за любого из предложенных кандидатов.

— Не умаляя заслуг ни одного из претендентов, я, конечно, выступаю за Циолковского, — призналась Галина Донченкова. — Ведь он, как и я, родился в Рязанской области, в селе Ижевском. Там есть улица Циолковского. Она тянется 7 км. Помню, как, будучи школьницей, проходила мимо домика, где жил учёный, — теперь там музей. Наши учителя физики и химии всегда делали акцент на том, что он наш земляк.

С Галиной Донченковой согласны и калужане. Вариант с предложением назвать аэропорт именем великого изобретателя лидирует с большим отрывом. И можно уже с уверенностью говорить, что калужский аэропорт будет назван в честь Константина Эдуардовича.

Знать свои корни

— Во времена смартфонов и прочей техники люди стали меньше читать и интересоваться своей историей, — продолжает Галина Донченкова. — А ведь и нам, и нашим детям нужны герои, на которых можно было бы равняться. Изучая биографии учёных, царей, военных, ты спрашиваешь себя: «А что я-то могу? Какую пользу приношу своему городу, своей области, своей Родине?» Инициатива дать имена аэропортам по всей стране вызвала всплеск интереса общественности к своим великим землякам, к своим корням. Вообще, нужно как можно чаще упоминать имена наших прославленных учёных, писателей, композиторов. Это вызывает чувство гордости за свою страну, за её богатую историю.

Мы встречались с зам­руководителя калужского аэропорта. Хотелось бы, чтобы имена всех 10 выдающихся личностей, которые вынесли на обсуждение, были увековечены на стендах в аэропорту. Мы договорились, что будем рассматривать такую возможность.