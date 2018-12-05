У местных компаний ответственность перед городом выше

05.12.2018 12:04 485

Питание детей в школе — горячая тема обсуждения в соцсетях, на интернет-форумах и родительских собраниях. Можно ли накормить детей качественно и вкусно, как дома?

Поставщиков питания в школы выбирают в ходе конкурсов, организованных Управлением экономики Калуги. Вопрос этот серьезный, ведь он напрямую связан со здоровьем наших детей. Поэтому многое зависит от создания правильной конкурентной среды. Рынок постоянно меняется, заходят новые компании. В СМИ то и дело появляются статьи о громких скандалах в том или ином регионе, где на недобросовестных поставщиков заводятся уголовные дела. В нашем городе тоже был негативный опыт сотрудничества с иногородними предприятиями, которые «забивали» местные организации низкой ценой. Но, если снижается стоимость, есть ли гарантия, что детей накормят качественно? Согласитесь, когда в школы везут продукцию из других городов, это вызывает беспокойство. У местных производителей ответственность все же выше: предприниматели дорожат своей деловой репутацией в родном городе. И, что тоже очень важно, нет дальних доставок. На местах легче проконтролировать всю цепочку производства питания, начиная от поставок сырья и заканчивая готовым обедом.

Все под контролем

ИП Сарычева Т. С. уверенно выходит на родительскую ауди­торию — а она по понятным причинам очень пристрастная — и рассказывает, показывает, чем и как кормит детей.

— Школьное питание находится под постоянным контролем проверяющих организаций. Кроме того, у нас — ежедневный жесткий контроль качества, проходящий в несколько этапов. Родители тоже могут принять в нем непосредственное участие, — говорит директор ИП Дмитрий Торубаров. — В начале учебного года мы предлагаем им сформировать инициативные группы: в любое время и без предупреждения они могут прийти и попробовать то, что едят их дети. Пожалуйста, продегустируйте все лично!

Накормить вкуснее

ИП Сарычева Т. С. — одна из самых открытых для диалога и хорошо известна в нашем городе. Она кормит 17 калужских школ и занимается организацией питания в соц­учреждениях уже 12 лет. Это наша, местная компания, дети и внуки сотрудников тоже учатся в школах, завтракают и обедают здесь же, на переменах. В компании хотят накормить всех повкуснее, по-домашнему и воспитать у детей культуру правильного питания. Никакого фастфуда! Профессио­нальные повара готовят борщи, наваристые супы, салатики из свежих овощей. На второе — плов, макароны с тефтелями, гречневую кашу с котлетой, рис с рыбным шницелем, ленивые голубцы с соусом.

Буфетная продукция здесь особая, собственного производства: у компании — свой кондитерский цех! Выпекают любимые с советских времен пирожные «Школьное», «Сочник», «Песочное». Причем по тем же, советским, рецептам. Кондитеры, которые работают здесь, знают все секреты приготовления этих вкусностей, потому что раньше трудились в легендарных заведениях «Ромашка» и «Чайка», куда за пирожными ходил весь город.

Выбрать лучшее

Работать ИП Сарычева Т. С. предпочитает с местными поставщиками. Это позволяет не только выбирать лучшие, более качественные и экологически чистые продукты, но и поддерживать местного производителя.

— Основные наши поставщики — хорошо зарекомендовавшие себя компании, — подчеркивает Дмитрий Торубаров. — Давно работаем с Калужским хлебокомбинатом, который выпускает полезный, обогащенный витаминами хлеб. Кисломолочные продукты, овощи, мясо закупаем у проверенных фермеров области. Все всегда свежее — далеко везти не надо, все под рукой. Мясо — только охлажденное, это и более полезно, и как оказалось, более рентабельно. Кроме того, со многими сложились доверительные отношения. За 12 лет случались и экстренные ситуации, бывали перебои с бюджетом… Но детей без горячего питания не оставляли — поставщики шли нам навстречу, зная, что мы — местные.

Достойный уровень и качество работы ИП Сарычева Т. С. подтверждают многочисленные грамоты и благодарственные письма. В 2015 году компания признана лучшим поставщиком питания в Калужской области, в 2016-м — лучшим предприятием общественного питания. В 2017-м получила награду Торгово-промышленной палаты. Регион может такими поставщиками гордиться! Конечно, за такой высокой оценкой стоит огромная работа и ответственность перед родным городом.