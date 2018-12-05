Скай-парк, анимационная студия, творческие мастерские: в Калуге займутся смелыми городскими проектами

В первый день зимы в нашем городе произошло любопытное событие – открытие экорезиденции «Зелёный центр». Она расположилась в одноэтажном здании в глубине скверика за кинотеатром «Центральный». В разное время здесь размещались казино, молодёжный ночной клуб, благотворительный фонд. В феврале этого года помещение передали Фонду развития культуры, который объединил на одной площадке активистов «Зелёного города» и эколого-просветительского проекта «Мы разделяем».

Впрочем, несмотря на присутствие в названии резиденции приставки «эко» и то, что она, по сути, выросла из «Мы разделяем», площадка объединит проекты очень разного формата.



- «Эко» в переводе с древнегреческого означает дом и жилище, - рассказала на открытии «Зелёного центра» один из его создателей Людмила КУЗЬМИЧЁВА. – То есть экорезиденция – дом для творчества, взаимодействия и развития различных проектов. Здесь можно встречаться с единомышленниками, проводить интересные мероприятия. Мы поддержим любые инициативы, если они, конечно, не носят деструктивный характер.

Резиденты «Зелёного центра» своими силами сделали ремонт. Потрудиться пришлось много. Когда энтузиасты впервые переступили порог своей будущей штаб-квартиры, в ней, кроме гор мусора, не было ничего. Предыдущая организация, съезжая, забрала с собой всё, даже розетки.

Унылое, безжизненное зрелище представлял собой и скверик, в котором находится экорезиденция. Активисты привели его в порядок, насколько это было возможно, починили старенькую детскую площадку.

- Чтобы это место наполнилось жизнью, чтобы люди узнавали о нас, о нашей деятельности, мы стали проводить здесь различные мероприятия, - говорит Людмила. – В мае у нас состоялся благотворительный концерт «Мишкин джем», во время которого мы собирали средства на лечение маленького калужанина Миши. В конце июня прошёл арт-пикник «Зелёный кит». В День города сквер стал местом проведения благотворительного фестиваля яблочных пирогов.

К официальной дате открытия «Зелёный центр» собрал под своей крышей несколько городских сообществ: «Мы разделяем», «Среда обитания», «Открытая мастерская», мастерская творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва, «Мануфактура» Ольги Тюриной, литературный клуб «Продолжение следует», проект «Велосипедная Калуга».

На открытии центра лидеры сообществ провели небольшие презентации и рассказали о своей деятельности и планах на будущее. Они достаточно амбициозные. Например, организаторы проекта «Мы разделяем» работают над тем, чтобы в сквере рядом с резиденцией был установлен стационарный пункт по раздельному сбору ТБО.

Калужанин Денис КАЛУЖСКИЙ презентовал «Открытую мастерскую». Это уникальное пространство, где все желающие могут поработать руками: попилить, постучать молотком, постолярничать. Как уже показала практика, мастерская пользуется большой популярностью не только среди мужчин, но и у прекрасных дам.

- Как возникла идея создания «Открытой мастерской»? Мой отец был столяром, он постоянно что-то делал дома. Вместе с ним мы всё время что-то мастерили, - рассказал Денис. – Я понимал, что делать это в квартире не очень удобно, поэтому мечтал, чтобы в Калуге появилось место, куда можно прийти и поработать с инструментами, никому не мешая. Наша мастерская – это возможность для тех, кто хочет работать руками, чему-то научиться или чему-то научить. Здесь можно постучать, пошуметь, пообщаться с единомышленниками. Проект направлен на людей разного возраста: и на детей, и на взрослых.



Денис КАЛУЖСКИЙ (на фото справа) и его коллега и единомышленник Дмитрий.



Ещё один интересный проект – мастерская творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва.

- Идея принадлежит нашему коллеге – актёру Калужского драматического театра Леониду Клёцу, - рассказали на открытии «Зелёного центра» артисты театра Екатерина КЛЕЙМЁНОВА и Александр ПАНОВ. – У него родилась идея поддержки творческих калужан, у которых зачастую есть желание сделать что-то интересное, но нет возможности, нет доброй дружеской руки, которая протянется в нужный момент. Мастерская названа именем Александра Борисовича Плетнёва, который был нашим учителем, вдохновителем, который научил нас быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг.



Создатели мастерской творческих инициатив Леонид КЛЁЦ (слева), Екатерина КЛЕЙМЁНОВА и Александр ПАНОВ.

Мастерская творческих инициатив уже провела несколько театральных фестивалей. Сейчас готовит спектакль «Новогоднее настроение», премьера которого состоится в ИКЦ на зимних каникулах.

- Вскоре у нас стартует ещё один проект «Я не чучело», - говорит Екатерина. – Он посвящён такому явлению, как детская жестокость. Нам бы хотелось, чтобы её в нашей жизни было меньше. В спектакле будут заняты калужские подростки и актёры Областного драматического театра. Если кто-то хочет поучаствовать в этом проекте, милости просим к нам на собеседование.



Кстати, кое-кто из гостей «Зелёного центра» тут же воспользовался приглашением Екатерины и Александра и поучаствовал в небольшом кастинге, состоявшемся после окончания официальной части.

На базе экорезиденции будет также работать «Мануфактура» Ольги Тюриной. Эта мастерская состоит из двух блоков. Первый включает в себя мастер-классы по рукоделию, второй – по анимации, здесь будут учить создавать мультипликационные фильмы.

Любителей почитать книги вслух и в хорошей компании ждут в литературном клубе «Продолжение следует». Здесь предполагаются три направления: читка классической и современной прозы, поэтических произведений и пьес.

Людмила Кузьмичёва, которая работает архитектором, мечтает создать команду, вместе с которой займётся благоустройством городских пространств.

- Мне очень нравится преобразовывать хаос во что-то жизнеспособное, красивое и то, чем можно пользоваться, - говорит она. – Хотелось бы найти единомышленников, готовых к экспериментам и творческому переосмыслению города.

Большие планы вынашивает и создатель проекта «Велосипедная Калуга» Максим РЯБИНИН.

- Я практически прирождённый велосипедист, - рассказал он. – Хочу «заразить» своим увлечением как можно больше людей. Как известно, велосипед занимает мало места на дорогах, это удобный, экологичный и вовсе не сезонный, как это принято думать, вид транспорта. В рамках проекта также будет работать общественная веломастерская, где помогут отремонтировать велосипед, проконсультируют.

Одна из самых амбициозных идей «Велосипедной Калуги» – реновация заброшенной Окской железнодорожной ветки.

- Сначала мы думали о том, чтобы превратить её в велодорогу, - говорит Максим. – Но потом подумали, что среди калужан пешеходов большинство, о них тоже нельзя забывать. Посоветовались с друзьями-архитекторами. Они рассказали, что есть удачные примеры реноваций подобных территорий. Например, скай-парк в Нью-Йорке. Это рекреационная зона, реорганизованная из мостовой платформы со старой железной дорогой. Хотелось бы реализовать подобный проект и в Калуге. Уже начинаю привлекать к этому больших архитекторов из столицы.

Подробнее о событиях и активностях «Зелёного центра» можно узнавать в его группах в социальных сетях. Судя по расписанию, калужан ждёт что-то интересное практически каждый день. Например, в среду состоится первая встреча «Литературного клуба», а в пятницу планируется лекция по йоге.

На все мероприятия можно – и даже рекомендуется – приходить с детьми. Для них в экорезиденци тоже есть уютное пространство, в котором всегда есть чем заняться.

Фото автора, Сергея КОНСТАНТИНОВА и из группы «Зелёного центра» в социальной сети «ВКонтакте».