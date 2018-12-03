Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 03 декабря
$ 66.53 0.10
75.75 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Возрождение казачества обсудили в Калуге

03.12.2018 14:35 0 642
Возрождение казачества обсудили в Калуге

Утром в понедельник, 3 декабря, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей ЛЕБЕДЕВ провели очередное координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона.

Разговор начался с рассмотрения результатов работы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

Заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ рассказал об итогах состоявшегося накануне в Москве Учредительного собрания (круга) Всероссийского казачьего общества.

По его словам, в ближайшее время предстоит масштабная работа по возрождению и развитию российского казачества. Казачьи общества в субъектах страны, в том числе в калужском регионе, ждут большие изменения.

- Важнейшей задачей, поставленной руководством страны, является объединение на местах всех здоровых сил - общественных организаций и реестрового казачества - в единое реестровое общество. Эту задачу необходимо выполнить в самые короткие сроки, - сказал Василий Быкадоров.

Он предложил вернуться к рассмотрению вопроса о создании в структуре министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области подразделения, отвечающего за работу с казачеством. Губернатор поддержал эту инициативу.

О проводимых в регионе в рамках Стратегии мероприятиях участников совещания проинформировал атаман Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества (ВКО) «Центральное казачье войско» Борис КОМИСАРЕНКО. Речь, в частности, шла о совершенствовании государственной службы казачества и взаимодействии казачьих обществ с органами исполнительной власти и местного самоуправления, о подготовке казачьей молодежи к государственной службе, культурно-просветительской и военно-патриотической деятельности.

Борис Комисаренко вручил министру образования и науки области Александру Аникееву Благодарственное письмо за активное сотрудничество министерства в реализации образовательных, воспитательных и молодежных проектов, а также за содействие в организации участия калужского казачества в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях всероссийского уровня. Атаман выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного общественно-государственного партнерства в этой сфере.

Врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев поинтересовался положением дел с организацией воинского учета и проведением призыва казаков на военную службу. Эта работа ведется членами казачьих обществ на основании соглашения с областным военным комиссариатом. По словам Бориса Комисаренко, в планах призыва на этот год числится свыше 40 казаков.

Завершая обсуждение, Анатолий Артамонов отметил, что с принятием данной Стратегии, Правительство РФ и Президент России Владимир Путин придали российскому казачеству еще более высокий статус.

Губернатор рекомендовал руководству Центрального казачьего войска взять на постоянный контроль деятельность этого движения в регионе и при поддержке глав администраций муниципалитетов провести ревизию реестровых казаков. Он также акцентировал внимание на активном участии казачества в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

- Для казака патриотизм заключается не в умении стрелять, - уверен губернатор. - Патриотизм – это когда казак после срочной службы возвращается на родную калужскую землю, когда он любит то место, где родился и чтит традиции своих предков.

Министерству образования и науки области поручили уделить особое внимание развитию сети учреждений, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

Органам государственной власти и местного самоуправления региона необходимо  продолжить работу по привлечению членов казачьих обществ к государственной и иной службе, а также по формированию земельных фондов для размещения казачьих поселений и ведения хозяйственной деятельности.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: область
Еще новости из рубрики «Общество»

Министерство экономического развития Калужской области стало лауреатом Национальной Премии Рунета 30.11.2018 15:45

Делегация Калужской области участвует в мероприятиях «Транспортной недели» 29.11.2018 18:56

Губернатор встретился с молодёжью 29.11.2018 15:57

Губернатор потребовал привести бюджетную систему в соответствие потребностям людей 29.11.2018 08:53

Малоярославецкий район увеличил доходы на 4% 28.11.2018 17:57

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 декабря, 12:00
Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 14 декабря, 19:00
Праздник музыки "Закажи музыку и катайся"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

ср 05 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 декабря, 12:30
Бэби-спектакль ГУСЕНИЦА
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 08 декабря, 14:00
«Колобок»
Калужский театр кукол
сб 08 декабря, 16:00
Слон-концерт
Калужский театр кукол

Концерты

пн 03 декабря, 19:00
Анита Цой «10|20»
Филармония
ср 05 декабря, 19:00
«Кофе под кантанту Баха»
Филармония
ср 05 декабря, 19:00
Концерт камерной музыки
Дом музыки
ср 05 декабря, 20:00
«Аффинаж»
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Ральф против интернета
Робин Гуд: Начало
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Проводник
Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Какие бухгалтерские услуги можно получить в Москве

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.