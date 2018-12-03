Возрождение казачества обсудили в Калуге

03.12.2018 14:35 642

Утром в понедельник, 3 декабря, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей ЛЕБЕДЕВ провели очередное координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона.

Разговор начался с рассмотрения результатов работы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

Заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ рассказал об итогах состоявшегося накануне в Москве Учредительного собрания (круга) Всероссийского казачьего общества.

По его словам, в ближайшее время предстоит масштабная работа по возрождению и развитию российского казачества. Казачьи общества в субъектах страны, в том числе в калужском регионе, ждут большие изменения.

- Важнейшей задачей, поставленной руководством страны, является объединение на местах всех здоровых сил - общественных организаций и реестрового казачества - в единое реестровое общество. Эту задачу необходимо выполнить в самые короткие сроки, - сказал Василий Быкадоров.

Он предложил вернуться к рассмотрению вопроса о создании в структуре министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области подразделения, отвечающего за работу с казачеством. Губернатор поддержал эту инициативу.

О проводимых в регионе в рамках Стратегии мероприятиях участников совещания проинформировал атаман Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества (ВКО) «Центральное казачье войско» Борис КОМИСАРЕНКО. Речь, в частности, шла о совершенствовании государственной службы казачества и взаимодействии казачьих обществ с органами исполнительной власти и местного самоуправления, о подготовке казачьей молодежи к государственной службе, культурно-просветительской и военно-патриотической деятельности.

Борис Комисаренко вручил министру образования и науки области Александру Аникееву Благодарственное письмо за активное сотрудничество министерства в реализации образовательных, воспитательных и молодежных проектов, а также за содействие в организации участия калужского казачества в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях всероссийского уровня. Атаман выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного общественно-государственного партнерства в этой сфере.

Врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев поинтересовался положением дел с организацией воинского учета и проведением призыва казаков на военную службу. Эта работа ведется членами казачьих обществ на основании соглашения с областным военным комиссариатом. По словам Бориса Комисаренко, в планах призыва на этот год числится свыше 40 казаков.

Завершая обсуждение, Анатолий Артамонов отметил, что с принятием данной Стратегии, Правительство РФ и Президент России Владимир Путин придали российскому казачеству еще более высокий статус.

Губернатор рекомендовал руководству Центрального казачьего войска взять на постоянный контроль деятельность этого движения в регионе и при поддержке глав администраций муниципалитетов провести ревизию реестровых казаков. Он также акцентировал внимание на активном участии казачества в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

- Для казака патриотизм заключается не в умении стрелять, - уверен губернатор. - Патриотизм – это когда казак после срочной службы возвращается на родную калужскую землю, когда он любит то место, где родился и чтит традиции своих предков.

Министерству образования и науки области поручили уделить особое внимание развитию сети учреждений, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

Органам государственной власти и местного самоуправления региона необходимо продолжить работу по привлечению членов казачьих обществ к государственной и иной службе, а также по формированию земельных фондов для размещения казачьих поселений и ведения хозяйственной деятельности.