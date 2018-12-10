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Онлайн-касса для микробизнеса — какие возможности открывает исполнение закона

10.12.2018 10:41 0 415
Онлайн-касса для микробизнеса — какие возможности открывает исполнение закона

Если вы владеете небольшим бизнесом и оказываете различные услуги жителям вашего города, вам очень важно знать о том, что через несколько месяцев у вас должна появиться онлайн-касса.

Такое требование к бизнесу предъявляет государство. Еще в 2016 году стартовала кассовая реформа 54-ФЗ, которая предписала всем магазинам, ресторанам и кафе, а также предприятиям сферы услуг работать на онлайн-кассах. Эти устройства передают данные о покупках напрямую в налоговую и, таким образом, государство может получать отчетность в режиме онлайн.

Все крупные и небольшие компании, которые продают какие-либо товары, уже перешли на онлайн-кассы, а летом 2019 года придет очередь и для малых предприятий, которые работают в сфере услуг. Это парикмахерские и салоны красоты, автомойки и автосервисы, различные мастерские — от ремонта обуви до ремонта компьютеров и сотовых телефонов, швейные ателье и химчистки, курьерские службы и билетные кассы, страховые агенты, строительные рынки и бригады, многие другие бизнесы. Также онлайн-касса полагается владельцам ИП без наемных сотрудников.

Безусловно, государство понимает, что огромному количеству компаний, которые принято относить к микробизнесу, сложно перестроиться быстро. Именно поэтому обязанность установить новые кассы коснулась их в последнюю очередь. Тем не менее, это обязанность, и налоговая пристально следит за выполнением закона. Поэтому уже сейчас для владельцев салонов красоты, автомоек и еще десятков других бизнесов пришло время начать изучать рынок онлайн-касс, чтобы выбрать для себя лучшее устройство, подходящее для конкретного бизнеса со всеми его особенностями.

Среди онлайн-касс, как и среди любых технических средств, есть разные устройства: более современные и функциональные или попроще. Необходимый минимум — касса должна пробивать чеки и передавать данные в налоговую через специальный модуль внутри (фискальный накопитель) и оператора фискальных данных. Если этого не будет, то налоговая будет штрафовать.

А вот дальше начинается самое интересное. За два года, прошедших с запуска кассовой реформы, производители оборудования очень серьезно продвинулись в том, чтобы сделать кассу больше чем кассой — по сути, она стала полноценным современным компьютером с самыми разными функциями и сервисами, которые возможны благодаря выходу в онлайн. Таким образом, у собственников появились новые возможности — использовать все эти сервисы, чтобы развивать свой бизнес, выигрывать конкуренцию, зарабатывать больше и быть более успешными.

Одним из лидеров рынка таких устройств по итогам двух волн реформы стала компания «Эвотор», которая одной из первых начала работать в сегменте малого бизнеса и фокусируется именно на работе с предпринимателями, внимательно изучив все их задачи и «боли».

Современные онлайн–кассы, или смарт-терминалы — это не архаичные устройства, а эстетически приятные и компактные планшеты, очень удобные для небольших точек. Они используют привычную операционную систему — Android, просты и интуитивно понятны в действии, научиться обращению с ним не сложнее, чем освоить новую модель смартфона. Фискальный накопитель, как правило, в смарт-терминал уже встроен. Не представляет большой сложности и заключение договора с оператором фискальных данных. Cогласно рейтингу CNews Analytics, крупнейший из них — «Платформа ОФД», его услуги чаще других выбирали предприниматели в ходе первых двух волн реформы.

Что есть на «умных» кассах помимо обязательной функции передачи информации о платежах в налоговую? Во-первых, это личный кабинет предпринимателя, который доступен также и с ноутбука, и с телефона. В нем хозяин бизнеса видит все, что с его бизнесом происходит, — во сколько точка начала работу, во сколько закончила, какова сумма выручки, какие товары или услуги проданы и т.д.

Во-вторых — доступ к сервисам. Помимо собственно смарт-терминала, «Эвотор» первым на рынке стал внедрять технологию маркетплейса — это магазин приложений, который устроен так же, как и на смартфонах. Различные полезные для бизнеса сервисы находятся в облаке, их можно просто скачать на кассу и пользоваться так же, как приложениями для смартфона. Компания работает с более чем 1000 разработчиков и на сегодня в «Эвотор.Маркете» размещены более 300 приложений под разные виды деятельности и разные задачи бизнеса.

Например, приложение может обозначить предприятие услуг на Яндекс.Картах, чтобы его было проще найти, помочь вести запись клиентов, собирать и хранить информацию о них и создавать программы лояльности, вести учет материалов, видеть их расход и своевременно заказывать, вести бухгалтерию и учет выполненных работ, контролировать сотрудников и многое другое. Любой предприниматель способен настроить онлайн-кассу именно под свой бизнес, а «Эвотор» будет регулярно сообщать, какие новые сервисы появились для салонов красоты, химчисток или служб курьерской доставки.

С помощью смарт-терминалов «Эвотор» можно получить дополнительный заработок. Например, подключив приём платежей за мобильную связь или коммуналку. Скачав соответствующее приложение, можно подключить эквайринг — приём банковских карт: расплачиваться «пластиком» россиянам все привычнее, а средний чек по картам в среднем в 1,8 раз больше, чем при оплате наличными. На чеках можно печатать информацию о своих акциях — более 24% клиентов, которые увидели рекламу на чеке, возвращаются за повторными покупками и приводят с собой новых покупателей.

Смарт-терминалы позволяют гибко реагировать на изменения в законодательстве. Например, в этом убедились обладатели касс «Эвотор», когда 1 июля 2018 правительство запустило систему учета ветеринарных сертификатов «Меркурий». Устройства уже были готовы с ней взаимодействовать. Если какие-то нововведения появятся в сфере услуг, менять купленное устройство тоже не придется, оно подстроится в режиме онлайн.

Еще один плюс своевременной установки онлайн-кассы — у налоговиков пропадает надобность в организации внеплановых проверок бизнеса: теперь они пристально смотрят на предприятие только в том случае, если видят какие-то нарушения.

Таким образом, бизнес получает взамен калькуляторов, тетрадок и экселевских таблиц современный и удобный инструмент, который поможет предпринимателю решать самые разные задачи, экономить время и силы для себя, своей семьи и дальнейшего развития дела. И главное, зарабатывать больше — достаточно просто «подружиться» с кассой, и она будет работать на вас.


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Тэги: онайн-касса peклама эвотор смарт-терминалы

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