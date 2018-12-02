Калужане устроили райский уголок своими руками

В это место влюбляешься сразу, как только туда попадаешь. Домик, украшенный всевозможной резьбой, выполненной руками хозяина, всё лето буквально утопает в цветущих кустарниках и ароматных хвойниках. По палисаднику можно бродить часами, рассматривая каждый цветок. Тем более, что хозяева участка о своих растениях говорят с невероятной теплотой, будто о людях.

За десятилетия работы на участке Крохиным удалось создать поистине райский уголок, куда приезжают друзья и родственники, чтобы отдох­нуть от городской суеты.

— Креатив в основном моя прерогатива, но не отстаёт и супруг, который потом своими золотыми руками воплощает все наши идеи в жизнь, — рассказывает Марина КРОХИНА.

Царство цветов

— Здесь всё делалось своими руками: строили дом, баню, выкапывали пруд, таскали камни, чтобы украсить посадки, — рассказывает Марина. — Муж захотел кованую ограду, несколько дней наблюдал за работой кузнецов, в итоге сам её выковал.

Марина признаётся, что участок — её отдушина, ей нравится заниматься растениями, видеть, как из маленького, неказистого черенка вырастает прекрасная роза, а из крошечной лапки туи — шикарное дерево. Слабость дачницы — цветы.

— Они вызывают такие эмоции, прилив счастья, что я могу часами ими любоваться, — говорит Марина. — Если честно, огород меня меньше радует, меньше впечатляет. Моё дело — вырастить рассаду и передать её мужу для последую­щего выращивания. С годами всё труднее становится ухаживать за растениями — трава растёт быстрее цветов. Поэтому 80% цветов — многолетники. Исключения делаю для однолетних астр и петуний, они дополняют украшение участка в период между цветением основных растений. Ну и для запаха сажаю какие-нибудь ароматные травы типа душистого табака, гелиотропа, лаванды.

Те, кто впервые попал на участок, признаются, что у них складывается ощущение, что всё здесь выросло само, настолько органично смотрятся растения.

— Я не люблю, когда между растениями видна голая земля, поэтому у меня довольно частые посадки, много почвопокровных растений. В итоге создаётся ощущение естественной среды.

Дом для винограда

— Мы с супругом сторонники натурального земледелия, не применяем химии. Единственное, что ранней весной, до начала сокодвижения, все плодовые деревья и кустарники опрыскиваем аммиачной селитрой, дабы уничтожить перезимовавших вредителей, — говорит Марина. — Растения подкармливаем натуральным навозом, готовим из него настойки.

В теплицах выращиваются всевозможные растения: огурцы, томаты, перцы… и виноград. Хоть виноград в последнее время и пользуется популярностью у калужских дачников, буквально каждый стремится его у себя посадить, это культура сложная. Грозди за короткое, зачастую холодное лето не успевают вызреть, налиться сахаром. А поликарбонатная теплица позволяет растению развиваться в более комфортных условиях.

— Томаты в теплице мы ничем не опрыскиваем, они практически не болеют. Самое главное — создать для них комфортные условия. А вот огурцы для профилактики обрабатываем настоем чеснока или сыворотки. В округе у нас никто не держит пчёл, поэтому огурцы мы сажаем самоопыляемые — партенокарпические. Я предпочитаю сажать не гибриды, а сортовые томаты, поэтому приходится мне самой ранним утром «работать пчёлкой» — опылять цветы вручную мягкой кисточкой. Этим летом погода для томатов была прекрасная. Они вызрели не только в теплице, но и на улице. Понравился мне томат «рябчик». У него очень интересные двухцветные плоды. Растение довольно урожайное и вкусное. А для засолок больше подходят томаты «черри».

У меня всегда хороший урожай перцев, обязательно каждый год мы сажаем сорт «калифорнийское чудо», он у нас всегда очень крупный и урожайный.

Хрупкая красота

На участке посажено более 30 роз, каждая из них тщательно выбиралась и заказывалась в питомнике. Большинство роз цветут по нескольку раз за сезон.

— Роза «ред интуишн» очень яркая, двухцветная. Даёт много крупных цветков. Очень люблю розу «шнеевитхен». Она цветёт волнами несколько раз за лето. Отличается изящной листвой и нежными, будто фарфоровыми, цветами. Есть у меня и ароматная роза «голубой нил». Это чайно-гибридная роза с крупными цветками. Лепестки её окрашены в голубовато-лавандовый оттенок, роза источает тонкий и сильный аромат. Был год, когда у меня пропало 30 розовых кустов! Но я не отчаялась, постепенно все восстановила, потому что просто обожаю их, считаю розу царицей цветов.

Розы на зиму я укрываю только лапником. У меня на участке много хвойников, туй, которые я периодически подстригаю. Оставшиеся от стрижки веточки и идут на укрытие роз. Сначала я присыпаю корни цветов лёгким, хорошим перегноем, потом — лапником. И растения хорошо зимуют. Укрываю цветы только после первых настоящих морозов. Когда я пробовала прикрывать их всевозможными укрывными материалами, розы вымокали.

Умные цветы

Марина рассказывает, что растения зачастую сами выбирают место, где им расти, переползая из тени на солнце или наоборот.

— Например, очень красивое и довольно редкое растение, похожее на фонтан, — вербейник ландышевидный. Сначала сидел на участке в другом месте, сам перебрался немного выше и перестал расползаться.

А порой в экстремальных условиях цветы развиваются даже лучше, чем когда с них буквально сдувают пылинки.

— На участке есть одна из самых первых хост, которую я посадила. Она отличается невероятно пышной листвой и огромным размером листа, за это мы её прозвали «слоновьи уши». Когда-то эта хоста росла рядом с небольшим прудиком, он мне не очень нравился — прямо лужа какая-то, а не водоём. Решили его убрать, в итоге таким слоем засыпали этот миниатюрный пруд, что, по идее, должны были погибнуть и все растения в округе. А хоста пробилась сквозь толщу земли, при этом стала невероятных размеров.

Возле дома супруг построил красивый навес с вырубленными им вручную витыми столбами. Красиво получилось. Но цветы, которые были посажены под окнами, оказались в тени и постепенно стали пропадать. А вот гортензия чувствует себя прекрасно, цвела всё лето.

Много на участке Крохиных и редких растений, например стефанандра, физостегия.

— Физостегия сначала цветёт белыми или розовыми колокольчиками, после остаётся метёлочка, которая интересно смотрится, всегда привлекает внимание. Растение неприхотливое, куда ни ткнёшь — везде вырастет. А цветёт всё лето.

Первое время растения требовали очень много труда. У нас ведь песок, влага моментально уходит. Но постепенно начинаешь понимать, какие условия нужны этому растения, какие — тому. Цветы порой лучше людей борются с сорняками. Так, лилейники и хосты сами их губят, забивая мощной листвой и не давая прорасти.

Очень люблю клематисы. У одних цветы, будто блюдца, у других — как гофрированные, тонкие, напоминающие ситец. Большинство клематисов любит, чтобы «ноги» у него были в тени, а «голова» — на солнце. Порой достаточно просто пересадить растение, чтобы оно начало радовать буйным цветением. При правильном уходе клематис выглядит, как ковёр из цветов. Какой же красивый белый махровый клематис «дачес оф эдинбург». Цветки у него невероятно крупные. А соцветия клематиса «голубой ангел» настолько тонкие, хрупкие и имеют нежную окраску, что действительно напоминают крылья ангела.

На зиму клематис я обязательно укрываю: снимаю с опоры, скручиваю, сверху кладу ветки хвойников.

Кстати, все хвойники, кроме самой большой на нашем участке туи, мы вырастили сами из крохотных черенков.

Тайная империя

Марина многие растения выращивает сама из черенков. Для этого в тени раскидистой сливы сделана специальная «школка». Для того чтобы растения лучше прорастали, земля смешана в равных пропорциях с песком. В тени дерева, да ещё и сверху прикрытые лёгким укрывным материалом, зелёные питомцы защищены от прямых солнечных лучей.

В шутку «школку» прозвали «тайной империей». О ней рассказывают и показывают её только избранным.

— Размножать тую оказалось довольно просто, — рассказывает Марина. — Сначала нужно правильно отщипнуть черенок от материнского растения — аккуратно оторвать лапку с ножкой. Потом поместить лапку на сутки в воду. Затем я насыпаю на блюдечко «Корневин», окунаю в него лапку и высаживаю растение.

Коника, вейгела, серебристый можжевельник, каскадный жасмин — что только не растёт летом в такой школке.

Французский шик

Помимо цветов, которые высажены на участке, дача украшена множеством растений в кашпо. Они висят на балконе домика, яркие цветы герани, бальзамина и петунии выглядывают из беседки.

— В 1998 году я была во Франции. Приехала оттуда потрясённая не столько Парижем, сколько провинциальной Францией. Мы были в одной из южных деревушек, находящейся вдали от больших дорог, в горах, в глуши. Но она буквально вся утопает в цветах. Где только можно было поставить горшок с цветком, он там обязательно стоял. И я решила нечто подобное создать на своей даче. Кашпо тогда еще в магазинах не продавались. Муж привёз старые чугунки, я их отчистила, покрасила, посадила цветы. Сначала все соседи смотрели на нас с нескрываемым удивлением. Когда мы кашпо повесили на столбы, их в первую же ночь украли.

Но у калужан не опустились руки, из года в год они продолжали развешивать яркие цветы, рассаживать их за пределами двора, вдоль улицы. В итоге так стали делать и их соседи.

— Для нас участок не только место отдыха, но и воплощение творческих фантазий. Жаль, что «королевство маловато», ведь у нас есть ещё столько разных идей. Но мы их обязательно воплотим!

Яркая гортензия — украшение участка.

Плетистая роза.

Хоста комфортно чувствует себя даже в тени от навеса.

Перец «калифорнийское чудо».

Томат «рябчик».

Любимое место труда и отдыха семьи Крохиных.

Изюминка сада — пруд, сделанный руками дачников.

Эта статья была опубликована в №48 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.