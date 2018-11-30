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Министерство экономического развития Калужской области стало лауреатом Национальной Премии Рунета

30.11.2018 15:45 0 177 Дмитрий Ивьев
Министерство экономического развития Калужской области стало лауреатом Национальной Премии Рунета

В четверг, 29 ноября, в Москве состоялась XV торжественная церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет - Премии Рунета 2018.

В этом году она присуждена победителям в семи основных и шести специальных номинациях, а также лучшим проектам по итогам всероссийской онлайн-акции «Народное Голосование».

Министерство экономического развития Калужской области стало лауреатом Премии Рунета в номинации «Лидеры цифровой трансформации», представив  на конкурс ряд проектов и войдя в первую пятерку регионов по информационной открытости Интернет-портала.

В этой номинации лучшими также стали Информационная система управления проектами Тюменской области и Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт Петербурга.

- Уже 15 лет ваш конкурс является важным событием в IT-отрасли, - говорится в приветствии председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА участникам премии. - А главное - позволяет отметить самые успешные и, конечно, полезные компании и интернет-проекты. Сегодня Рунет - уникальное онлайн-пространство, которое объединяет бизнес-ресурсы, образовательные, культурные и спортивные сайты, аналитику и средства массовой информации. В том числе благодаря вам, Лауреатам Премии, развивается экономика, цифровые технологии интегрируются во все сферы жизни. Именно вы делаете её мобильной, интересной, открываете для каждого человека безграничные возможности, помогаете обмениваться опытом, реализовываться, общаться.

Справочно:

Премия Рунета присуждается с 2004 года. За это время ее лауреатами стали более 400 организаций. Это общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

Организаторы Премии - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, отраслевых компаний и экспертного сообщества.


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Тэги: область
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